На Волині у турецьких помідорах знайшли томатну міль
Сьогодні, 19:45
На Волині під час перевірки привезених з Туреччини помідорах знайшли томатну міль.
Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужбі у Волинській області.
За результатами проведеної експертизи Волинською обласною фітосанітарною лабораторією у першому півріччі 2018 року в імпортних помідорах виявили "регульований карантинний організм відсутній в Україні Південноамериканську томатну міль" (Tuta absoluta Meyr) у 2 випадках в зразках помідорів з Туреччини.
Довідково:
Південно-американська томатна міль (Tuta аbsoluta Meyr.) розповсюджена в країнах Південної Америки і за повідомленням інформаційної служби ЄОКЗР перші відомості про її виявлення на Європейському континенті надійшли з Іспанії у 2006 р. У 2010 році томатна міль вже виявлена в Болгарії, на Кіпрі у Німеччині, Іспанії, Угорщині, Ізраїлі, Косові, Туреччині; в тому ж році вона була виявлена на території України в помідорах з Іспанії та Нідерландів. У 2011 р. шкідника вперше офіційно зафіксували в Греції, Литві, у Великобританії; продовжує він також поширюватися і в країнах Середземноморського басейну, Північній Африці та в країнах Близького Сходу.
Томатна міль є «основним обмежуючим фактором для виробництва томатів в Південній Америці». Ушкоджені плоди погано зберігаються, загнивають і втрачають товарну якість. Є повідомлення про втрати від 50 до 100 % урожаю томатів. Цей шкідник вважається одним з найнебезпечніших лускокрилих шкідників томатів у Бразилії.
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Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужбі у Волинській області.
За результатами проведеної експертизи Волинською обласною фітосанітарною лабораторією у першому півріччі 2018 року в імпортних помідорах виявили "регульований карантинний організм відсутній в Україні Південноамериканську томатну міль" (Tuta absoluta Meyr) у 2 випадках в зразках помідорів з Туреччини.
Довідково:
Південно-американська томатна міль (Tuta аbsoluta Meyr.) розповсюджена в країнах Південної Америки і за повідомленням інформаційної служби ЄОКЗР перші відомості про її виявлення на Європейському континенті надійшли з Іспанії у 2006 р. У 2010 році томатна міль вже виявлена в Болгарії, на Кіпрі у Німеччині, Іспанії, Угорщині, Ізраїлі, Косові, Туреччині; в тому ж році вона була виявлена на території України в помідорах з Іспанії та Нідерландів. У 2011 р. шкідника вперше офіційно зафіксували в Греції, Литві, у Великобританії; продовжує він також поширюватися і в країнах Середземноморського басейну, Північній Африці та в країнах Близького Сходу.
Томатна міль є «основним обмежуючим фактором для виробництва томатів в Південній Америці». Ушкоджені плоди погано зберігаються, загнивають і втрачають товарну якість. Є повідомлення про втрати від 50 до 100 % урожаю томатів. Цей шкідник вважається одним з найнебезпечніших лускокрилих шкідників томатів у Бразилії.
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Коментарі 1
З фітіками не помирились
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