У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За словами очевидців, подія трапилася надвечір 18 липня перед виїздом на міст на проспекті Соборності. На місці події станом на 20:15 працюють пожежники та електрики.



За попередньою інформацією, загоряння трапилося у кабіні водія. Пасажири тролейбуса не постраждали.





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