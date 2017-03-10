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У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО

У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги загорівся тролейбус.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

За словами очевидців, подія трапилася надвечір 18 липня перед виїздом на міст на проспекті Соборності. На місці події станом на 20:15 працюють пожежники та електрики.

За попередньою інформацією, загоряння трапилося у кабіні водія. Пасажири тролейбуса не постраждали.

У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО
У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО
У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО

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Теги: тролейбус, пожежа, Луцьк
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