У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 20:21
У Луцьку на проспекті Перемоги загорівся тролейбус.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За словами очевидців, подія трапилася надвечір 18 липня перед виїздом на міст на проспекті Соборності. На місці події станом на 20:15 працюють пожежники та електрики.
За попередньою інформацією, загоряння трапилося у кабіні водія. Пасажири тролейбуса не постраждали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За словами очевидців, подія трапилася надвечір 18 липня перед виїздом на міст на проспекті Соборності. На місці події станом на 20:15 працюють пожежники та електрики.
За попередньою інформацією, загоряння трапилося у кабіні водія. Пасажири тролейбуса не постраждали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
давайте вартість квитків підіймемо ще...
Молоцца. Голосуйте далі за гречку та їздіть в скотовозках.
Останні новини
У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 липня
Сьогодні, 20:00
На Волині у турецьких помідорах знайшли томатну міль
Сьогодні, 19:45
В Україні заборонили ще одні ліки від тиску
Сьогодні, 19:20