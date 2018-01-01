На Волині автівка врізалася у бетонний паркан





Про це повідомляє



У Рожищі водій «Москвича» не надав перевагу в русі автомобілю Peugeot, який рухався головною дорогою на вулиці Драгоманова. Внаслідок зіткнення, авто постраждалого водія відкинуло в огорожу поблизу магазину.



Як повідомили в поліції, 35-річний водій «Москвича» перебував в стані алкогольного сп'яніння. Навіть більше, у чоловіка не було ні водійського посвідчення, ні страховки на автомобіль.



На правопорушника склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння), ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом).



Матеріали передені до суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На винуватця дорожньо-транспортної пригоди у Рожищі правоохоронці склали кілька протоколів.Про це повідомляє Район. Рожище У Рожищі водій «Москвича» не надав перевагу в русі автомобілю Peugeot, який рухався головною дорогою на вулиці Драгоманова. Внаслідок зіткнення, авто постраждалого водія відкинуло в огорожу поблизу магазину.Як повідомили в поліції, 35-річний водій «Москвича» перебував в стані алкогольного сп'яніння. Навіть більше, у чоловіка не було ні водійського посвідчення, ні страховки на автомобіль.На правопорушника склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння), ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом).Матеріали передені до суду.

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