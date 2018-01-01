Яким був міст через Вижівку сто років тому
Сьогодні, 08:35
В Австрійському державному архіві у Відні знаходиться багато цікавих та раритетних світлин із різних населених пунктів Волині часів Першої світової війни.
З ними ми не раз вже знайомили читачів Інформаційного агентства ВолиньPost.
Cьогодні публікуємо нову знахідку, а саме фото залізничного мосту, який в стратегічних цілях звели на Волині війська австрійської армії в розпал Першої світової війни, а саме в 1915 році.
Не всі фото в австрійському архіві мають підписи та визначене місцезнаходження зйомки. Проте в цьому випадку пощастило. Вказано, що міст було зведено на Волині на річці Вижва.
З географії нашого краї відомо, що назва Вижва є первинною назвою сучасної річки Вижівка, правої притоки річки Прип'яті (що належить до басейну Дніпра). В межах Волинської області річка Вижівка протікає через Турійський, Любомльський, Старовижівський і Ратнівський райони. Від назви цієї річки походять назви містечка Стара Вижівка та села Нова Вижва.
До слова, містечко Стара Вижівка має давню історію і в 2018 році виповнюється 510 років, як було воно засноване на Смiдинськiй землi князями Iваном i Василем Сангушками. у 1508 в. Польський король Сигiзмунд грамотою дав дозвiл князям «заснувати мiстечко Вижву на землi Смiдинськiй, розташованiй в окрузi Володимирському, біля рiчки Вижви».
Варто зазначити, що цiєю землею ще при батьковi Сигiзмунда I - Казимировi - володiв дядько цих князiв Iван i батько їх Михайло Сангушко.
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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З ними ми не раз вже знайомили читачів Інформаційного агентства ВолиньPost.
Cьогодні публікуємо нову знахідку, а саме фото залізничного мосту, який в стратегічних цілях звели на Волині війська австрійської армії в розпал Першої світової війни, а саме в 1915 році.
Не всі фото в австрійському архіві мають підписи та визначене місцезнаходження зйомки. Проте в цьому випадку пощастило. Вказано, що міст було зведено на Волині на річці Вижва.
З географії нашого краї відомо, що назва Вижва є первинною назвою сучасної річки Вижівка, правої притоки річки Прип'яті (що належить до басейну Дніпра). В межах Волинської області річка Вижівка протікає через Турійський, Любомльський, Старовижівський і Ратнівський райони. Від назви цієї річки походять назви містечка Стара Вижівка та села Нова Вижва.
До слова, містечко Стара Вижівка має давню історію і в 2018 році виповнюється 510 років, як було воно засноване на Смiдинськiй землi князями Iваном i Василем Сангушками. у 1508 в. Польський король Сигiзмунд грамотою дав дозвiл князям «заснувати мiстечко Вижву на землi Смiдинськiй, розташованiй в окрузi Володимирському, біля рiчки Вижви».
Варто зазначити, що цiєю землею ще при батьковi Сигiзмунда I - Казимировi - володiв дядько цих князiв Iван i батько їх Михайло Сангушко.
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Коментарі 1
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До слова, містечко Стара Вижівка має давню історію і в 2018 році виповнюється 510 років, як було воно засноване на Смiдинськiй землi князями Iваном i Василем Сангушками. у 1508 в. Польський король Сигiзмунд грамотою дав дозвiл князям «заснувати мiстечко Вижву на землi Смiдинськiй, розташованiй в окрузi Володимирському, біля рiчки Вижви»
А хто Вам сказав, що Стара Вижівка має якесь відношення до містечка Вижва. Так ще тільки москалі можуть трактувати історію.