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Яким був міст через Вижівку сто років тому

Яким був міст через Вижівку сто років тому
В Австрійському державному архіві у Відні знаходиться багато цікавих та раритетних світлин із різних населених пунктів Волині часів Першої світової війни.

З ними ми не раз вже знайомили читачів Інформаційного агентства ВолиньPost.

Cьогодні публікуємо нову знахідку, а саме фото залізничного мосту, який в стратегічних цілях звели на Волині війська австрійської армії в розпал Першої світової війни, а саме в 1915 році.

Не всі фото в австрійському архіві мають підписи та визначене місцезнаходження зйомки. Проте в цьому випадку пощастило. Вказано, що міст було зведено на Волині на річці Вижва.

З географії нашого краї відомо, що назва Вижва є первинною назвою сучасної річки Вижівка, правої притоки річки Прип'яті (що належить до басейну Дніпра). В межах Волинської області річка Вижівка протікає через Турійський, Любомльський, Старовижівський і Ратнівський райони. Від назви цієї річки походять назви містечка Стара Вижівка та села Нова Вижва.

До слова, містечко Стара Вижівка має давню історію і в 2018 році виповнюється 510 років, як було воно засноване на Смiдинськiй землi князями Iваном i Василем Сангушками. у 1508 в. Польський король Сигiзмунд грамотою дав дозвiл князям «заснувати мiстечко Вижву на землi Смiдинськiй, розташованiй в окрузi Володимирському, біля рiчки Вижви».

Варто зазначити, що цiєю землею ще при батьковi Сигiзмунда I - Казимировi - володiв дядько цих князiв Iван i батько їх Михайло Сангушко.

Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко

Яким був міст через Вижівку сто років тому
Яким був міст через Вижівку сто років тому
Яким був міст через Вижівку сто років тому
Яким був міст через Вижівку сто років тому
Яким був міст через Вижівку сто років тому
Яким був міст через Вижівку сто років тому
Яким був міст через Вижівку сто років тому

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Теги: ретрофото, Волинь
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Коментарі 1
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До слова, містечко Стара Вижівка має давню історію і в 2018 році виповнюється 510 років, як було воно засноване на Смiдинськiй землi князями Iваном i Василем Сангушками. у 1508 в. Польський король Сигiзмунд грамотою дав дозвiл князям «заснувати мiстечко Вижву на землi Смiдинськiй, розташованiй в окрузi Володимирському, біля рiчки Вижви»

А хто Вам сказав, що Стара Вижівка має якесь відношення до містечка Вижва. Так ще тільки москалі можуть трактувати історію.
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