Вусенко може стати депутатом Верховної Ради

Андрій Журжій написав заяву на складання повноважень.



Про це йдеться у повідомленні



Тож, якщо Верховна Рада схвалить рішення Журжія, його місце посяде депутат Луцької міськради Юлія Вусенко (№36 виборчого списку «Самопомочі»).



Юлія Вусенко ж у коментарі пояснила, що рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається більшістю від складу Верховної Ради у десятиденний строк за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики.



Окрім того, Вусенко нагадала, що Рада прийде з «канікул» на початку вересня. Тож, ймовірно, питання щодо складання повноважень Журжієм розглядатимуть вже восени.



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