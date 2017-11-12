Вусенко може стати депутатом Верховної Ради
Сьогодні, 11:16
Нардеп від «Самопомочі» Андрій Журжій написав заяву на складання повноважень.
Про це йдеться у повідомленні «Самопомочі».
Тож, якщо Верховна Рада схвалить рішення Журжія, його місце посяде депутат Луцької міськради Юлія Вусенко (№36 виборчого списку «Самопомочі»).
Юлія Вусенко ж у коментарі пояснила, що рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається більшістю від складу Верховної Ради у десятиденний строк за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики.
Окрім того, Вусенко нагадала, що Рада прийде з «канікул» на початку вересня. Тож, ймовірно, питання щодо складання повноважень Журжієм розглядатимуть вже восени.
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Про це йдеться у повідомленні «Самопомочі».
Тож, якщо Верховна Рада схвалить рішення Журжія, його місце посяде депутат Луцької міськради Юлія Вусенко (№36 виборчого списку «Самопомочі»).
Юлія Вусенко ж у коментарі пояснила, що рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається більшістю від складу Верховної Ради у десятиденний строк за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики.
Окрім того, Вусенко нагадала, що Рада прийде з «канікул» на початку вересня. Тож, ймовірно, питання щодо складання повноважень Журжієм розглядатимуть вже восени.
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