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Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма

Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма
Тендер на капітальний ремонт перехрестя вулиці Дубнівської з вулицею Карпенка-Карого у Луцьку відремонтує ТОВ «ПБС».

На перехресті хочуть відремонтувати дорогу, облаштувати зливову каналізацію, тротуари, нанести розмітку та поставити дорожні знаки.

Планували, що загалом на всі роботи витратять 10 074 800 гривень. Фірма «ПБС» запропонувала дешевшу ціну – 9 950 000 гривень – і виграла тендер.
Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма
Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма

ТОВ «ПБС» зареєстроване в Івано-Франківську. Основним власником фірми є Іванна Непик. У профілі жінки у мережі Facebook вказано, що вона керує магазином гірськолижного спорядження у «Буковелі».
Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма

За інформацією «Наші гроші.Львів», Іванна Непик також є бізнес-партнером Віктора Шевченка, рідного брата екс-гендиректора туристичного комплексу «Буковель» Олександра Шевченка. Разом вони є власниками ТОВ «Ресурсна компанія».
Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма

Фірму «ПБС» підозрювали у розкраданні 25 мільйонів гривень під час ремонту Мукачеве-Львів, що мало наслідком численні кримінальні провадження.

Утім, ТОВ «ПБС» виграло тендерів на загальну суму близько 5 мільярдів гривень на ремонт доріг. Більшість із робіт виконали в Івано-Франківській області.

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Теги: перехрестя, ремонт, Луцьк, тендери
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