Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма
Сьогодні, 15:43
Тендер на капітальний ремонт перехрестя вулиці Дубнівської з вулицею Карпенка-Карого у Луцьку відремонтує ТОВ «ПБС».
На перехресті хочуть відремонтувати дорогу, облаштувати зливову каналізацію, тротуари, нанести розмітку та поставити дорожні знаки.
Планували, що загалом на всі роботи витратять 10 074 800 гривень. Фірма «ПБС» запропонувала дешевшу ціну – 9 950 000 гривень – і виграла тендер.
ТОВ «ПБС» зареєстроване в Івано-Франківську. Основним власником фірми є Іванна Непик. У профілі жінки у мережі Facebook вказано, що вона керує магазином гірськолижного спорядження у «Буковелі».
За інформацією «Наші гроші.Львів», Іванна Непик також є бізнес-партнером Віктора Шевченка, рідного брата екс-гендиректора туристичного комплексу «Буковель» Олександра Шевченка. Разом вони є власниками ТОВ «Ресурсна компанія».
Фірму «ПБС» підозрювали у розкраданні 25 мільйонів гривень під час ремонту Мукачеве-Львів, що мало наслідком численні кримінальні провадження.
Утім, ТОВ «ПБС» виграло тендерів на загальну суму близько 5 мільярдів гривень на ремонт доріг. Більшість із робіт виконали в Івано-Франківській області.
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На перехресті хочуть відремонтувати дорогу, облаштувати зливову каналізацію, тротуари, нанести розмітку та поставити дорожні знаки.
Планували, що загалом на всі роботи витратять 10 074 800 гривень. Фірма «ПБС» запропонувала дешевшу ціну – 9 950 000 гривень – і виграла тендер.
ТОВ «ПБС» зареєстроване в Івано-Франківську. Основним власником фірми є Іванна Непик. У профілі жінки у мережі Facebook вказано, що вона керує магазином гірськолижного спорядження у «Буковелі».
За інформацією «Наші гроші.Львів», Іванна Непик також є бізнес-партнером Віктора Шевченка, рідного брата екс-гендиректора туристичного комплексу «Буковель» Олександра Шевченка. Разом вони є власниками ТОВ «Ресурсна компанія».
Фірму «ПБС» підозрювали у розкраданні 25 мільйонів гривень під час ремонту Мукачеве-Львів, що мало наслідком численні кримінальні провадження.
Утім, ТОВ «ПБС» виграло тендерів на загальну суму близько 5 мільярдів гривень на ремонт доріг. Більшість із робіт виконали в Івано-Франківській області.
Передрук заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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