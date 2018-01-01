Браконьєрів, які розчленували пару лосів на Волині, досі не покарали

У вересні минулого року поблизу урочища «Бучанська дача» на Любешівщині браконьєри вбили та розчленували самку і самця лося. Тих, хто застрелив тварин, затримала на місці та передала поліції лісова охорона.Згодом у цій справі відкрили "кримінал", але досудове слідство досі триває. За 10 місяців у цій справі жодній людині не повідомили про підозру.Про це у відповіді на запитповідомили у слідчому управлінні ГУНП у Волинській області.Повідомляють, що кримінальне провадження розслідує слідче відділення Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області. Наразі ж, кажуть, тривають дії, спрямовані на встановлення обставин правопорушення та осіб, які його вчинили.У вказаному провадженні досі жодній особі про підозру не повідомлено.Нагадаємо, 17 вересня минулого року під час вечірнього патрулювання лісових масивів мисливствознавець «Любешівського лісомисливського господарства» та працівники мобільної рейдової групипоблизу урочища «Бучанська дача». Виїхали на місце.Близько 21 години затримали два автомобілі – Nissan (з волинськими номерними знаками) та Volkswagen – із литовською реєстрацією.В результаті огляду автівок виявили 15 мішків з м’ясом. Також там була голова вбитого лося.Лісова охорона затримала 4 чоловіків. На місце терміново викликали поліцію.Близько 1-ї години ночі разом із речовими доказами браконьєрів доставили в райвідділ поліції.