У Луцьку через ремонт перекриють вулицю





Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті



Зазначається, що на цій ділянці дороги виконуватимуть роботи на тепловій мережі.



Зокрема, зупинять рух транспорту вулицею Стрілецькою на ділянці від заїзду до житлового будинку № 41 до заїзду до житлового будинку № 43 з 08.00 24 липня до 20.00 27 липня 2018 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку частково перекриють дорогу на вулиці Стрілецькій.Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті Луцької міської ради Зазначається, що на цій ділянці дороги виконуватимуть роботи на тепловій мережі.Зокрема, зупинять рух транспорту вулицею Стрілецькою на ділянці від заїзду до житлового будинку № 41 до заїзду до житлового будинку № 43 з 08.00 24 липня до 20.00 27 липня 2018 року.

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