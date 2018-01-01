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У Луцьку через ремонт перекриють вулицю

У Луцьку через ремонт перекриють вулицю
У Луцьку частково перекриють дорогу на вулиці Стрілецькій.

Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті Луцької міської ради.

Зазначається, що на цій ділянці дороги виконуватимуть роботи на тепловій мережі.

Зокрема, зупинять рух транспорту вулицею Стрілецькою на ділянці від заїзду до житлового будинку № 41 до заїзду до житлового будинку № 43 з 08.00 24 липня до 20.00 27 липня 2018 року.


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Теги: рух, обмеження, транспорт
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