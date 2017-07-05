У Луцьку на Старому ринку горить підстанція. ФОТО





Загорання трапилось у четвер, 19 липня, близько 18:20.



Пожежу намагаються ліквідувати рятувальники. На місці працює дві пожежних машини.



Через аварію у центральній частині міста немає світла.



До слова, у «Волиньобленерго» обіцяють відновити електропостачання до 20.00 19 липня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Центральному ринку загорілася трансформаторна підстанція.Загорання трапилось у четвер, 19 липня, близько 18:20.Пожежу намагаються ліквідувати рятувальники. На місці працює дві пожежних машини.Через аварію у центральній частині міста немає світла.До слова, у «Волиньобленерго» обіцяють відновити електропостачання до 20.00 19 липня.

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