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У Луцьку на Старому ринку горить підстанція. ФОТО

У Луцьку на Старому ринку горить підстанція. ФОТО
У Луцьку на Центральному ринку загорілася трансформаторна підстанція.

Загорання трапилось у четвер, 19 липня, близько 18:20.

Пожежу намагаються ліквідувати рятувальники. На місці працює дві пожежних машини.

Через аварію у центральній частині міста немає світла.

До слова, у «Волиньобленерго» обіцяють відновити електропостачання до 20.00 19 липня.
У Луцьку на Старому ринку горить підстанція. ФОТО
У Луцьку на Старому ринку горить підстанція. ФОТО
У Луцьку на Старому ринку горить підстанція. ФОТО
У Луцьку на Старому ринку горить підстанція. ФОТО
У Луцьку на Старому ринку горить підстанція. ФОТО

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Теги: пожежа, Старий ринок
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