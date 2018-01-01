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Волинський бігун переміг на чемпіонаті України

Волинський бігун переміг на чемпіонаті України
Волинянин Євген Гуцол тріумфував на чемпіонаті України з легкої атлетики у бігу на 800 метрів.

Про це йдеться в онлайн-підсумках чемпіонату Федерації легкої атлетики України.

У фінальному забігу сьогодні, 19 липня, Євген Гуцол переміг із результатом 1:51.48.

На другому місці опинився представник Чернівецької області Олег Миронець із результатом 1:51.94.

Третім фінішував киянин Дмитро Ковальчук (1:52.23).

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Теги: спорт, Волинь
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