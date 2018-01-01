Волинський бігун переміг на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:21
Волинянин Євген Гуцол тріумфував на чемпіонаті України з легкої атлетики у бігу на 800 метрів.
Про це йдеться в онлайн-підсумках чемпіонату Федерації легкої атлетики України.
У фінальному забігу сьогодні, 19 липня, Євген Гуцол переміг із результатом 1:51.48.
На другому місці опинився представник Чернівецької області Олег Миронець із результатом 1:51.94.
Третім фінішував киянин Дмитро Ковальчук (1:52.23).
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Про це йдеться в онлайн-підсумках чемпіонату Федерації легкої атлетики України.
У фінальному забігу сьогодні, 19 липня, Євген Гуцол переміг із результатом 1:51.48.
На другому місці опинився представник Чернівецької області Олег Миронець із результатом 1:51.94.
Третім фінішував киянин Дмитро Ковальчук (1:52.23).
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