Брама Любомльська в Лукові на столітньому фото

На сайті Австрійського державного архіву вдалось розшукати цікаві світлини волинського містечка Луків (колишня назва Мацеїв), яке знаходиться в складі Турійського району Волинської області.Сьогодні познайомимо із першим фото, на якому зображена брама-дзвіниця в Лукові, інші назви якої «арка- дзвіниця» чи «брама Любомльська». Фото датується 1917 роком. Для того, щоб дізнатись більше про архітектурні споруди, які бачимо на зображенні,звернувся за фаховим коментарем до місцевої жительки містечка Луків, а саме, яка є корінною луківчанкою. Вона вже три десятиліття працює вчителем в рідній школі, але одним із її головних захоплень є дослідження рідного краю та його історії. В 2013 році вона написала історико-краєзнавчий нарис про Луківську школу, про який ми розповімо в одній із наших наступних публікації. Авторка зібрала велику кількість цікавого історичного матеріалу та раритетних світлин.Але сьогодні в нашому об’єктиві фото Лукова столітньої давнини. Зоя Шевчук так прокоментувала побачений архітектурний ансамбль на фото з австрійського архіву:«Ансамбль споруд церкви Святої Великомучениці Параскеви та церкви Святої Анни (в минулому – костелу Святих Станіслава і Анни) створюють єдину композицію, до якої ще понад півстоліття тому входила костельна мурована дзвіниця, що слугувала в’їзною брамою у місто. Споруди ансамблю і сьогодні продовжують відігравати важливу містобудівничу роль, архітектурно оформлюючи в’їзд у містечко Луків з півдня.Вперше дзвіниця згадується у візитації костелу 1604 року як дерев’яна споруда. Є відомості, що у 1701 році на кошти власника Мацеєва Атаназія Мйончинського завершилося будівництво нової, уже мурованої дзвіниці.Вдруге дзвіниця згадується у візитації 1714 року: з вулиці від півдня, зразу за муром костельним постала дзвіниця, покрита черепицею, схожою до луски коропа, мурована, поштукатурена. Дах увінчаний куполом з позолоченим хрестом та вітрячком з гербом роду Сухекомнати – Тромбка. Купол покритий білою бляхою.Споруда мала два яруси. Ширина - 5,6м, довжина - 7м., висота біля 12м., витягнута по осі захід-схід. До дзвонів вели муровані сходи, дубові двері нагору замикалися. Кам’яна частина дзвіниці піднімалася вище за стіни костелу. Дзвони важили від 22 до 40 пудів.З візитації 1672 року дізнаємося, що під час воєн дзвіниця, як і костел, була напівзруйнована, а малого дзвона забрали козаки. 1763 року брама-дзвіниця повністю згоріла,а розплавлені дзвони було занесено до палацу Мйончинських.Візитація 1773 говорить про те, що на той час брама Любомльська, або костельна дзвіниця була відбудована. Дзвонів стало уже п’ять: «Тадеуш», «Антоні», «Міхал», «Йозеф», «Каетан», включаючи і тих, що були заново відлиті із розплавлених під час пожежі. Дзвіницю було розібрано у 1954 році, а єдиний дзвін, що вцілів, передано церкві Святої Параскеви».Як бачимо, історія Лукова є дуже цікава і приємно відзначити, що місцеві жителі її не лише вивчають, а й самотужки проводять дослідження та навіть пишуть книги, які нічим не поступаються дослідженням професійних істориків.До слова, в одній із попередніх публікація волинянка Зоя Шевчук вже ділилась із нашими читачами раритетними світлинами Луцької української гімназії. Про це можнаСпілкуваласьДжерело фото: Österreichisches Staatsarchiv