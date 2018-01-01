Брама Любомльська в Лукові на столітньому фото
Сьогодні, 08:29
На сайті Австрійського державного архіву вдалось розшукати цікаві світлини волинського містечка Луків (колишня назва Мацеїв), яке знаходиться в складі Турійського району Волинської області.
Сьогодні познайомимо із першим фото, на якому зображена брама-дзвіниця в Лукові, інші назви якої «арка- дзвіниця» чи «брама Любомльська». Фото датується 1917 роком. Для того, щоб дізнатись більше про архітектурні споруди, які бачимо на зображенні,
Інформаційне агентство ВолиньPost звернувся за фаховим коментарем до місцевої жительки містечка Луків, а саме Зої Дмитрівна Шевчук, яка є корінною луківчанкою. Вона вже три десятиліття працює вчителем в рідній школі, але одним із її головних захоплень є дослідження рідного краю та його історії. В 2013 році вона написала історико-краєзнавчий нарис про Луківську школу, про який ми розповімо в одній із наших наступних публікації. Авторка зібрала велику кількість цікавого історичного матеріалу та раритетних світлин.
Але сьогодні в нашому об’єктиві фото Лукова столітньої давнини. Зоя Шевчук так прокоментувала побачений архітектурний ансамбль на фото з австрійського архіву:
«Ансамбль споруд церкви Святої Великомучениці Параскеви та церкви Святої Анни (в минулому – костелу Святих Станіслава і Анни) створюють єдину композицію, до якої ще понад півстоліття тому входила костельна мурована дзвіниця, що слугувала в’їзною брамою у місто. Споруди ансамблю і сьогодні продовжують відігравати важливу містобудівничу роль, архітектурно оформлюючи в’їзд у містечко Луків з півдня.
Вперше дзвіниця згадується у візитації костелу 1604 року як дерев’яна споруда. Є відомості, що у 1701 році на кошти власника Мацеєва Атаназія Мйончинського завершилося будівництво нової, уже мурованої дзвіниці.
Вдруге дзвіниця згадується у візитації 1714 року: з вулиці від півдня, зразу за муром костельним постала дзвіниця, покрита черепицею, схожою до луски коропа, мурована, поштукатурена. Дах увінчаний куполом з позолоченим хрестом та вітрячком з гербом роду Сухекомнати – Тромбка. Купол покритий білою бляхою.
Споруда мала два яруси. Ширина - 5,6м, довжина - 7м., висота біля 12м., витягнута по осі захід-схід. До дзвонів вели муровані сходи, дубові двері нагору замикалися. Кам’яна частина дзвіниці піднімалася вище за стіни костелу. Дзвони важили від 22 до 40 пудів.
З візитації 1672 року дізнаємося, що під час воєн дзвіниця, як і костел, була напівзруйнована, а малого дзвона забрали козаки. 1763 року брама-дзвіниця повністю згоріла,а розплавлені дзвони було занесено до палацу Мйончинських.
Візитація 1773 говорить про те, що на той час брама Любомльська, або костельна дзвіниця була відбудована. Дзвонів стало уже п’ять: «Тадеуш», «Антоні», «Міхал», «Йозеф», «Каетан», включаючи і тих, що були заново відлиті із розплавлених під час пожежі. Дзвіницю було розібрано у 1954 році, а єдиний дзвін, що вцілів, передано церкві Святої Параскеви».
Як бачимо, історія Лукова є дуже цікава і приємно відзначити, що місцеві жителі її не лише вивчають, а й самотужки проводять дослідження та навіть пишуть книги, які нічим не поступаються дослідженням професійних істориків.
До слова, в одній із попередніх публікація волинянка Зоя Шевчук вже ділилась із нашими читачами раритетними світлинами Луцької української гімназії. Про це можна прочитати більше за посиланням
Спілкувалась Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
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Сьогодні познайомимо із першим фото, на якому зображена брама-дзвіниця в Лукові, інші назви якої «арка- дзвіниця» чи «брама Любомльська». Фото датується 1917 роком. Для того, щоб дізнатись більше про архітектурні споруди, які бачимо на зображенні,
Інформаційне агентство ВолиньPost звернувся за фаховим коментарем до місцевої жительки містечка Луків, а саме Зої Дмитрівна Шевчук, яка є корінною луківчанкою. Вона вже три десятиліття працює вчителем в рідній школі, але одним із її головних захоплень є дослідження рідного краю та його історії. В 2013 році вона написала історико-краєзнавчий нарис про Луківську школу, про який ми розповімо в одній із наших наступних публікації. Авторка зібрала велику кількість цікавого історичного матеріалу та раритетних світлин.
Але сьогодні в нашому об’єктиві фото Лукова столітньої давнини. Зоя Шевчук так прокоментувала побачений архітектурний ансамбль на фото з австрійського архіву:
«Ансамбль споруд церкви Святої Великомучениці Параскеви та церкви Святої Анни (в минулому – костелу Святих Станіслава і Анни) створюють єдину композицію, до якої ще понад півстоліття тому входила костельна мурована дзвіниця, що слугувала в’їзною брамою у місто. Споруди ансамблю і сьогодні продовжують відігравати важливу містобудівничу роль, архітектурно оформлюючи в’їзд у містечко Луків з півдня.
Вперше дзвіниця згадується у візитації костелу 1604 року як дерев’яна споруда. Є відомості, що у 1701 році на кошти власника Мацеєва Атаназія Мйончинського завершилося будівництво нової, уже мурованої дзвіниці.
Вдруге дзвіниця згадується у візитації 1714 року: з вулиці від півдня, зразу за муром костельним постала дзвіниця, покрита черепицею, схожою до луски коропа, мурована, поштукатурена. Дах увінчаний куполом з позолоченим хрестом та вітрячком з гербом роду Сухекомнати – Тромбка. Купол покритий білою бляхою.
Споруда мала два яруси. Ширина - 5,6м, довжина - 7м., висота біля 12м., витягнута по осі захід-схід. До дзвонів вели муровані сходи, дубові двері нагору замикалися. Кам’яна частина дзвіниці піднімалася вище за стіни костелу. Дзвони важили від 22 до 40 пудів.
З візитації 1672 року дізнаємося, що під час воєн дзвіниця, як і костел, була напівзруйнована, а малого дзвона забрали козаки. 1763 року брама-дзвіниця повністю згоріла,а розплавлені дзвони було занесено до палацу Мйончинських.
Візитація 1773 говорить про те, що на той час брама Любомльська, або костельна дзвіниця була відбудована. Дзвонів стало уже п’ять: «Тадеуш», «Антоні», «Міхал», «Йозеф», «Каетан», включаючи і тих, що були заново відлиті із розплавлених під час пожежі. Дзвіницю було розібрано у 1954 році, а єдиний дзвін, що вцілів, передано церкві Святої Параскеви».
Як бачимо, історія Лукова є дуже цікава і приємно відзначити, що місцеві жителі її не лише вивчають, а й самотужки проводять дослідження та навіть пишуть книги, які нічим не поступаються дослідженням професійних істориків.
До слова, в одній із попередніх публікація волинянка Зоя Шевчук вже ділилась із нашими читачами раритетними світлинами Луцької української гімназії. Про це можна прочитати більше за посиланням
Спілкувалась Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
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