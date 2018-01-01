Головного прокурора Волині перевели на Київщину

Максим Киричука перевели на іншу посаду.



Про це написала на своїй сторінці у facebook прес-секретар ГенпрокурораЮрія Луценка Лариса Сарган.



Відтак, зазначається, що прокурором Київської області, за рекомендацією Ради прокурорів, призначений Максим Киричук, який до сьогодні обіймав посаду прокурора Волинської обласної прокуратури.



Вивільнений з посади Дмитро Чібісов переведений на посаду прокурора Полтавської області.



Нагадаємо, що у Луцьку 27 квітня представили Анатолій Коцура, який обіймав цю посаду раніше. Він оскаржував рішення суду про своє звільнення з липня 2014 року. А вже згодом на початку червня його перевели на посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.



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