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Головного прокурора Волині перевели на Київщину

Головного прокурора Волині перевели на Київщину
Прокурора Волинської області Максим Киричука перевели на іншу посаду.

Про це написала на своїй сторінці у facebook прес-секретар ГенпрокурораЮрія Луценка Лариса Сарган.

Відтак, зазначається, що прокурором Київської області, за рекомендацією Ради прокурорів, призначений Максим Киричук, який до сьогодні обіймав посаду прокурора Волинської обласної прокуратури.

Вивільнений з посади Дмитро Чібісов переведений на посаду прокурора Полтавської області.

Нагадаємо, що у Луцьку 27 квітня представили нового прокурора Волинської області. Ним став Анатолій Коцура, який обіймав цю посаду раніше. Він оскаржував рішення суду про своє звільнення з липня 2014 року. А вже згодом на початку червня його перевели на посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.

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Теги: прокурор, Волинь, посада
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Коментарі 1
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АЖ легше дихати стало! Банду геть!!))
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