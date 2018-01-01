Головного прокурора Волині перевели на Київщину
Сьогодні, 10:54
Прокурора Волинської області Максим Киричука перевели на іншу посаду.
Про це написала на своїй сторінці у facebook прес-секретар ГенпрокурораЮрія Луценка Лариса Сарган.
Відтак, зазначається, що прокурором Київської області, за рекомендацією Ради прокурорів, призначений Максим Киричук, який до сьогодні обіймав посаду прокурора Волинської обласної прокуратури.
Вивільнений з посади Дмитро Чібісов переведений на посаду прокурора Полтавської області.
Нагадаємо, що у Луцьку 27 квітня представили нового прокурора Волинської області. Ним став Анатолій Коцура, який обіймав цю посаду раніше. Він оскаржував рішення суду про своє звільнення з липня 2014 року. А вже згодом на початку червня його перевели на посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головний прокурор Волині працюватиме в прокуратурі Криму
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Про це написала на своїй сторінці у facebook прес-секретар ГенпрокурораЮрія Луценка Лариса Сарган.
Відтак, зазначається, що прокурором Київської області, за рекомендацією Ради прокурорів, призначений Максим Киричук, який до сьогодні обіймав посаду прокурора Волинської обласної прокуратури.
Вивільнений з посади Дмитро Чібісов переведений на посаду прокурора Полтавської області.
Нагадаємо, що у Луцьку 27 квітня представили нового прокурора Волинської області. Ним став Анатолій Коцура, який обіймав цю посаду раніше. Він оскаржував рішення суду про своє звільнення з липня 2014 року. А вже згодом на початку червня його перевели на посаду заступника прокурора Автономної Республіки Крим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головний прокурор Волині працюватиме в прокуратурі Криму
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
АЖ легше дихати стало! Банду геть!!))
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