Один день із життя ратнівських лісівників. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише прес-служба



«Традиційно о цій порі лісівники акцентують увагу на доглядах за лісовими культурами. Щонайперше цікавимося тим, як прижилися цьогорічні сіянці. Втім не менше уваги потребують і дворічні, і трирічні культури. У зв’язку з цим проводимо догляди і на цьогорічних посадках лісових культур, і на створених у попередні роки. І хоч приживлюваність сіянців у нас стабільно висока, все ж потрібно подбати, аби їх не заглушили бур’яни. У сільському господарстві плоди виростають за рік, натомість про молодий ліс потрібно дбати десятки років», — розповідає головний лісничий підприємства В’ячеслав Дейнека.



За словами В’ячеслава Дейнеки, підприємство забезпечено необхідними для проведення доглядів за лісовими культурами механізмами та матеріалами. Зокрема кожне лісництво в своєму господарстві має культиватори, секори.



«Насамперед догляд культиватором необхідний для того, щоб провести аерацію грунту. Досвід показує, що на тих площах, де проведений догляд культиватором, відбувається кращий ріст сосни. Подекуди – і в два рази», - заявляє головний лісничий.



Лісничий Гірницького лісництва Іван Михалевич показує посаджені минулоріч культури, які з допомогою механізованих доглядів дали у кілька разів більший приріст.



Доглядають за лісовими культурами і в розсадницькому комплексі Ратнівського лісомисливського господарства, де щороку вирощують лише посадматеріалів сосни до восьми мільйонів штук, що дає змогу забезпечити садивним матеріалом практично всі лісгоспи області. Робота лісокультурниць сезонна, але дуже цінна.



«Отримуємо хорошу заробітну плату. Крім того, зайнятість у неповний робочий день дозволяє виконувати й усі домашні справи», — каже лісокультурниця Тетяна Медведчук.



А ось Валентина Ятчук працює в розсаднику вже 25 років. Прийшла на роботу після школи.



«Планувала на короткий період. Та, як бачите — із задоволенням працюю тут до цих пір», — посміхається пані Валентина.



Водночас лісівникам не дає спокою проблема всихання лісу, пов’язана з дією комах-шкідників. Щодня працівники лісництв моніторять вражені ділянки та фіксують нові.



«Це так би мовити свіжопошкоджена ділянка. Ще тиждень тому такого не було. Ми вже подали необхідні дані в екологію. Сухостої потрібно забирати. Інакше площа всихання стрімко збільшуватиметься. А цього не можна допустити», – показує вражені дерева лісничий Гірницького лісництва Іван Михалевич.



За словами лісничого, місцеві люди (Гірницьке лісництво розташоване на території трьох ОТГ) також бачать наслідки агресивної дії верхівкого короїда, відтак розуміють усю серйозність проблеми, з якою стикнулися лісівники, і пропонують свою допомогу. Головне для них – врятувати місцевий ліс, який традиційно для кожної сім’ї є годувальником.



В свою сергу лісівники намагаються створити максимальні зручності для людей під час їх перебування в лісі. Будують нові лісові дороги, затишні, комфортні рекреаційні пункти з усім необхідним для змістовного відпочинку тощо. (На території держлісфонду підприємства розташовані два великі рекреаційні пункти й біля трьох десятків – куточки майстра лісу.)



Майстер лісу Гірницького лісництва Ярослав Ятчук щодня здійснює обхід ввіреною територією. Слідкує за порядком. Пильнує. Адже триває пожежонебезпечний період. За його словами, останнім часом серед населення дуже помітно зріс рівень культури відпочинку на природі.



«Приємно, що у такий спосіб люди цінують наші зусилля», – каже Ярослав Ятчук.



Втім, якщо вести мову про зручності для людей, то не можна оминути увагою нові зупинки, які цього року працівники лісгоспів облаштували й продовжують облаштовувати вздовж місцевих автомобільних доріг.



«Затишної зупинки для очікування громадського транспорту, де можна було б сховатися від дощу чи спеки, заболоттівська громада дуже потребувала.



Тож, можна сказати, слушна ініціатива від лісівників прийшла вчасно. Та й загалом співпраця громади з лісівниками є відчутною майже у всіх життєвих питаннях сільських жителів – будівництво нових лісових доріг, їх ремонт та утримання, а також сільських вулиць, забезпечення опалювальними матеріалами закладів культури, освіти, медицини, малозабезпечених категорій населення...» — розповідає Заболоттівський селищний голова Валерій Свіржевський.



«Зважаючи на складний час, я щиро вдячний лісівникам за будь-який вияв допомоги сільським жителям. Бо ж зі своїми щоденними проблемами, аби належно розвиватися, селищна громада самотужки впоратися не зможе», - каже голова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будь-яку пору року щоденна робота лісівників є нелегкою, адже в пріоритеті – завше багато актуальних завдань: заготівля насіння, посадка лісових культур та догляд за ними, охорона лісу від самовільних рубок, пожеж тощо. Відповідальна й самовіддана праця лісоводів присутня в будь-якому господарстві, куди б ми не навідались.Про це пише прес-служба Волинського ОУЛМГ «Традиційно о цій порі лісівники акцентують увагу на доглядах за лісовими культурами. Щонайперше цікавимося тим, як прижилися цьогорічні сіянці. Втім не менше уваги потребують і дворічні, і трирічні культури. У зв’язку з цим проводимо догляди і на цьогорічних посадках лісових культур, і на створених у попередні роки. І хоч приживлюваність сіянців у нас стабільно висока, все ж потрібно подбати, аби їх не заглушили бур’яни. У сільському господарстві плоди виростають за рік, натомість про молодий ліс потрібно дбати десятки років», — розповідає головний лісничий підприємстваЗа словами В’ячеслава Дейнеки, підприємство забезпечено необхідними для проведення доглядів за лісовими культурами механізмами та матеріалами. Зокрема кожне лісництво в своєму господарстві має культиватори, секори.«Насамперед догляд культиватором необхідний для того, щоб провести аерацію грунту. Досвід показує, що на тих площах, де проведений догляд культиватором, відбувається кращий ріст сосни. Подекуди – і в два рази», - заявляє головний лісничий.Лісничий Гірницького лісництвапоказує посаджені минулоріч культури, які з допомогою механізованих доглядів дали у кілька разів більший приріст.Доглядають за лісовими культурами і в розсадницькому комплексі Ратнівського лісомисливського господарства, де щороку вирощують лише посадматеріалів сосни до восьми мільйонів штук, що дає змогу забезпечити садивним матеріалом практично всі лісгоспи області. Робота лісокультурниць сезонна, але дуже цінна.«Отримуємо хорошу заробітну плату. Крім того, зайнятість у неповний робочий день дозволяє виконувати й усі домашні справи», — каже лісокультурницяА осьпрацює в розсаднику вже 25 років. Прийшла на роботу після школи.«Планувала на короткий період. Та, як бачите — із задоволенням працюю тут до цих пір», — посміхається пані Валентина.Водночас лісівникам не дає спокою проблема всихання лісу, пов’язана з дією комах-шкідників. Щодня працівники лісництв моніторять вражені ділянки та фіксують нові.«Це так би мовити свіжопошкоджена ділянка. Ще тиждень тому такого не було. Ми вже подали необхідні дані в екологію. Сухостої потрібно забирати. Інакше площа всихання стрімко збільшуватиметься. А цього не можна допустити», – показує вражені дерева лісничий Гірницького лісництваЗа словами лісничого, місцеві люди (Гірницьке лісництво розташоване на території трьох ОТГ) також бачать наслідки агресивної дії верхівкого короїда, відтак розуміють усю серйозність проблеми, з якою стикнулися лісівники, і пропонують свою допомогу. Головне для них – врятувати місцевий ліс, який традиційно для кожної сім’ї є годувальником.В свою сергу лісівники намагаються створити максимальні зручності для людей під час їх перебування в лісі. Будують нові лісові дороги, затишні, комфортні рекреаційні пункти з усім необхідним для змістовного відпочинку тощо. (На території держлісфонду підприємства розташовані два великі рекреаційні пункти й біля трьох десятків – куточки майстра лісу.)Майстер лісу Гірницького лісництващодня здійснює обхід ввіреною територією. Слідкує за порядком. Пильнує. Адже триває пожежонебезпечний період. За його словами, останнім часом серед населення дуже помітно зріс рівень культури відпочинку на природі.«Приємно, що у такий спосіб люди цінують наші зусилля», – каже Ярослав Ятчук.Втім, якщо вести мову про зручності для людей, то не можна оминути увагою нові зупинки, які цього року працівники лісгоспів облаштували й продовжують облаштовувати вздовж місцевих автомобільних доріг.«Затишної зупинки для очікування громадського транспорту, де можна було б сховатися від дощу чи спеки, заболоттівська громада дуже потребувала.Тож, можна сказати, слушна ініціатива від лісівників прийшла вчасно. Та й загалом співпраця громади з лісівниками є відчутною майже у всіх життєвих питаннях сільських жителів – будівництво нових лісових доріг, їх ремонт та утримання, а також сільських вулиць, забезпечення опалювальними матеріалами закладів культури, освіти, медицини, малозабезпечених категорій населення...» — розповідає Заболоттівський селищний голова«Зважаючи на складний час, я щиро вдячний лісівникам за будь-який вияв допомоги сільським жителям. Бо ж зі своїми щоденними проблемами, аби належно розвиватися, селищна громада самотужки впоратися не зможе», - каже голова.

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