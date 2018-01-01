«Портативне виробництво»: на Волині буде італійський асфальтний «завод»

На Волині буде діяти власний завод для виробництва асфальту, який привезуть із Італії.Про це 20 липня розповів голова Волинської обласної держадміністрації, звітуючись за 100 днів роботи на посаді.Голова ОДА повідомив, що до міністра інфраструктуривже спрямували лист із проханням виділення додаткових 500 мільйонів гривень, адже «починає простоювати техніка».«Ми ще веземо, із труднощами, через митницю, новий італійський завод для виробництва асфальту - щоб був свій, волинський. Він із певними труднощами пройшов ДФС, і думаю, що за пару днів пройде і митницю, і ми його будемо мати і запускаємо – при умові, звичайно, що будуть кошти від держави. Хоча держава нам пообіцяла, пан прем’єр, вже 155 млн грн як компенсацію за митний експеримент», - зауважив голова ОДА.Тож стосовно дорожнього питання ОДА виконала чимало завдань. Щоправда, на регіональних дорогах ситуація гірша, тому голова ОДА попрохав трохи почекати, адже відремонтувати все й одразу немає змоги.