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На Волині відбудеться бал для особливих діток

На Волині відбудеться бал для особливих діток
У вересні у Луцьку відбудеться Осінній бал для діток із інвалідністю, який має відвідати Перша Леді Марина Порошенко.

Про це під час звіту за 100 днів роботи розповів голова Волинської обласної держадміністрації Олександр Савченко.

Після того, як голова розповів про досягнення області, його розпитали про найближчі плани. Так, посадовець зауважив, що у вересні в обласному центрі хочуть провести бал для діток з особливими потребами.

«У вересні ми проведемо віденський бал для інклюзивних дітей, на який приїде Марина Анатоліївна, яка опікується цією проблемою. Я теж із дня на день розпочну репетирувати зі своєю партнеркою, щоб виступити на цьому балу. Ми робимо це тому, що люди повинні повірити в себе», - розповів посадовець.

Осінній бал запланували провести 28 вересня у торгово-розважальному центрі «ПортCity».

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Теги: Оленсандр Савченко, бал, діти, Марина Порошенко
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