Лучан закликають розфарбувати міст у центральному парку
Сьогодні, 07:06
Лучан запрошують завітати сьогодні, 21 липня, до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та взяти участь у розфарбовуванні містка.
Про це у Facebook написала радник Луцького міського голови Мар’яна Сорочук.
«Тиждень тому разом з лучанами ми почали оновлювати паркові містки у нашому центральному парку. Тоді ми нанесли перший шар фарби, яка висохла та чекає на наступне фарбування», - йдеться в дописі.
Сорочук закликає охочих долучитися до фарбування містка, яке відбудеться у сьогодні, 21 липня, об 11:00.
«Крім фарби та пензлів, буде музика, веселе спілкування та смачний сюрприз для учасників акції», - написала Сорочук.
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Про це у Facebook написала радник Луцького міського голови Мар’яна Сорочук.
«Тиждень тому разом з лучанами ми почали оновлювати паркові містки у нашому центральному парку. Тоді ми нанесли перший шар фарби, яка висохла та чекає на наступне фарбування», - йдеться в дописі.
Сорочук закликає охочих долучитися до фарбування містка, яке відбудеться у сьогодні, 21 липня, об 11:00.
«Крім фарби та пензлів, буде музика, веселе спілкування та смачний сюрприз для учасників акції», - написала Сорочук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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