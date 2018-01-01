Лучан закликають розфарбувати міст у центральному парку

Лучан запрошують завітати сьогодні, 21 липня, до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та взяти участь у розфарбовуванні містка.Про це у Facebook написала радник Луцького міського голови«Тиждень тому разом з лучанами ми почали оновлювати паркові містки у нашому центральному парку. Тоді ми нанесли перший шар фарби, яка висохла та чекає на наступне фарбування», - йдеться в дописі.Сорочук закликає охочих долучитися до фарбування містка, яке відбудеться у сьогодні, 21 липня, об 11:00.«Крім фарби та пензлів, буде музика, веселе спілкування та смачний сюрприз для учасників акції», - написала Сорочук.