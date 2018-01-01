Де народжуються майбутні ліси Волині. ФОТО

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У мережі опублікували світлини із Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру, де росте понад 180 порід рослин.
Про це у Facebook написала речниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Світлана Думська.
Площа розсадника державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр» становить 680 гектарів. Тут росте 180 видів декоративних та основних лісоутворюючих порід, а це – 260 найменувань.
«Жарти-жартами, але скільки тут вкладено праці…» - написала Думська і опублікувала світлини із підприємства.
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Про це у Facebook написала речниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Світлана Думська.
Площа розсадника державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр» становить 680 гектарів. Тут росте 180 видів декоративних та основних лісоутворюючих порід, а це – 260 найменувань.
«Жарти-жартами, але скільки тут вкладено праці…» - написала Думська і опублікувала світлини із підприємства.
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