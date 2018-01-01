Маршрутки, переобладнані з вантажних бусів, попрямують на брухт

Держава посилює контроль за ринком автобусних пасажирських перевезень, зокрема, вилучатиме старі та непридатні для транспортування людей автобуси.Про це повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.Міністрпровів нараду з представниками автогалузі та керівниками компаній-перевізників, де заявив, що більшість автобусних перевезень в Україні здійснюється в небезпечних для пасажира умовах.«Середній вік маршруток – понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості – більше 20 років. Частина автобусів, які називаються маршрутками, переобладнані з вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ані вимогам безпеки, ані вимогам комфорту», – наголосив міністр.Так, з 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані з вантажних авто на пасажирські, будуть евакуйовуватися на штрафні майданчики і відправлятися на металобрухт.«Закликаю всіх перевізників вже зараз працювати над оновленням парку», – заявив Омелян.Очільник міністерства також зазначив, що Укртрансбезпека разом із поліцією посилять контроль за ринком, зокрема, з метою боротьби із нелегальними перевізниками.