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Маршрутки, переобладнані з вантажних бусів, попрямують на брухт

Маршрутки, переобладнані з вантажних бусів, попрямують на брухт
Держава посилює контроль за ринком автобусних пасажирських перевезень, зокрема, вилучатиме старі та непридатні для транспортування людей автобуси.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Міністр Володимир Омелян провів нараду з представниками автогалузі та керівниками компаній-перевізників, де заявив, що більшість автобусних перевезень в Україні здійснюється в небезпечних для пасажира умовах.

«Середній вік маршруток – понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості – більше 20 років. Частина автобусів, які називаються маршрутками, переобладнані з вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ані вимогам безпеки, ані вимогам комфорту», – наголосив міністр.

Так, з 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані з вантажних авто на пасажирські, будуть евакуйовуватися на штрафні майданчики і відправлятися на металобрухт.

«Закликаю всіх перевізників вже зараз працювати над оновленням парку», – заявив Омелян.

Очільник міністерства також зазначив, що Укртрансбезпека разом із поліцією посилять контроль за ринком, зокрема, з метою боротьби із нелегальними перевізниками.


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Теги: маршрутка
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