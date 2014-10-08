Церква в Кричевичах на унікальному фото
Сьогодні, 09:05
Сьогоднішня знахідка є дійсно вартою уваги. В мережі Інтернет вдалось натрапити на світлину волинського храму. Як виявилось, на фото часів Першої світової війни зображена церква з села Кричевичі Ковельського району Волинської області.
Село Кричевичі має давню історію. Перша писемна згадка про населений пункт відноситься до 1514 року, коли «польський король Сигізмунд підтверджує князю Андрієві Сангушку свою данину – село Кричевичі».
Цей князь був єдиним сином князя Михайла Олександровича Сангушка та його дружини Анни Копачівни. Він брав участь у війні з московитами у 1508 р., у 1512-1514 роках у відбитті татарських нападів. Помер Андрій Сангушка в Іванчицях в 1560 р. і був похований у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці у місті Володимирі.
Повертаючись, до фото, варто сказати, що на ньому зображений храм Різдва Пресвятої Богородиці, який було змуровано в селі Кричевичі в 1823 році. Профінансував будівництво храму місцевий пан Костянтин Янишевський. Зверніть увагу, що окрім храму на світлині зображені також мешканці села.
В роки Першої та Другої світових воєн храм значно постраждав і втратив первісний вигляд, це можемо побачити на світлині. За радянських часів тут навіть був розташований місцевий клуб. Проте із проголошенням незалежності України, завдяки силам місцевих селян почалося відродження храму, який за кілька років буде святкувати 200-літній ювілей. На сьогодні храм відремонтований і справно функціонує на благо громади.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Село Кричевичі має давню історію. Перша писемна згадка про населений пункт відноситься до 1514 року, коли «польський король Сигізмунд підтверджує князю Андрієві Сангушку свою данину – село Кричевичі».
Цей князь був єдиним сином князя Михайла Олександровича Сангушка та його дружини Анни Копачівни. Він брав участь у війні з московитами у 1508 р., у 1512-1514 роках у відбитті татарських нападів. Помер Андрій Сангушка в Іванчицях в 1560 р. і був похований у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці у місті Володимирі.
Повертаючись, до фото, варто сказати, що на ньому зображений храм Різдва Пресвятої Богородиці, який було змуровано в селі Кричевичі в 1823 році. Профінансував будівництво храму місцевий пан Костянтин Янишевський. Зверніть увагу, що окрім храму на світлині зображені також мешканці села.
В роки Першої та Другої світових воєн храм значно постраждав і втратив первісний вигляд, це можемо побачити на світлині. За радянських часів тут навіть був розташований місцевий клуб. Проте із проголошенням незалежності України, завдяки силам місцевих селян почалося відродження храму, який за кілька років буде святкувати 200-літній ювілей. На сьогодні храм відремонтований і справно функціонує на благо громади.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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