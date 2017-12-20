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Савченко розповів, коли можуть вирішити «глобальну проблему» волинського курорту

Савченко розповів, коли можуть вирішити «глобальну проблему» волинського курорту
Багаторічну проблему із каналізуванням у курортній зоні Шацького району можуть вирішити вже до настання наступного сезону відпочинку.

Про це розповів голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

За словами посадовця, наразі питання отримання грошей на каналізування курортної зони «допрацьовують».

«Ми на сьогодні майже допрацьовуємо питання по виділення для Шацька 25 мільйонів на розвиток каналізування. Це буде співпраця із Польщею, яка теж дає 6,5 млн євро. Мені здається, що до наступного курортного сезону ми встигаємо мати каналізацію на Шацьких озерах», - мовив голова ОДА.

Однак, над розвитком туристичного потенціалу курортної зони треба ще багато працювати.

«Бачимо певні проколи у туристичному бізнесі, у нас було поєднано і дороги, і туризм, і пасажирські перевезення - це була певна невідповідність… Ми можемо видавати буклети по те, як красиво у Шацьку, але коли приїжджають туристи і бачать ці болота на пляжах –не зовсім воно поєднано», - додав голова ОДА.

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Теги: Олександр Савченко, Шацькі озера, благоустрій, гроші
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