«Ганьба перевізникам»: у Луцьку - новий «маршрутний» скандал
Сьогодні, 12:54
У Луцьку скаржаться на курсування маршруту №104 Луцьк-Кульчин.
Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк написала користувачка під ніком
Діана Музика Весілля.
За словами жінки, за цим маршрутом їздить три машини, одна від ринку і дві мають їздити з автостанції на Львівській.
"Але поважні шофера економлять собі в карман і нагло вкорочують встановлений маршрут! Сьогодні з дворічною дитиною на руках, я 1,5 години тинялася по місту, щоб зловити цю прощену 104. Спершу з Потебні. А вартість, до речі, з Потебні до Кульчина 10 грн, але не так все просто. Її не було! Я сідаю до Воз'єднання і плачу 5 грн за проїзд... і вуаля.... другого маршруту знову немає... Нарешті дочекалася за 1,5 години добросовісного водія (він певне один такий) цього маршруту і + 9 грн оплата. Сума вцілому склада 14 грн, замість 10 і 1,5 години пекельної жари і нервів з дитям на руках. Ганьба перевізнику і тим шоферам, які думають, що хитріші всіх!" - йдеться у дописі жінки.
За словами Діани, ця проблема існує вже не перший рік.
"Наразі я цим маршрутом їжджу нечасто, але так цього лишити просто не можна! Прошу звернути увагу на це, і підняти це питання на розголос!" - вважає обурена лучанка.
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Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк написала користувачка під ніком
Діана Музика Весілля.
За словами жінки, за цим маршрутом їздить три машини, одна від ринку і дві мають їздити з автостанції на Львівській.
"Але поважні шофера економлять собі в карман і нагло вкорочують встановлений маршрут! Сьогодні з дворічною дитиною на руках, я 1,5 години тинялася по місту, щоб зловити цю прощену 104. Спершу з Потебні. А вартість, до речі, з Потебні до Кульчина 10 грн, але не так все просто. Її не було! Я сідаю до Воз'єднання і плачу 5 грн за проїзд... і вуаля.... другого маршруту знову немає... Нарешті дочекалася за 1,5 години добросовісного водія (він певне один такий) цього маршруту і + 9 грн оплата. Сума вцілому склада 14 грн, замість 10 і 1,5 години пекельної жари і нервів з дитям на руках. Ганьба перевізнику і тим шоферам, які думають, що хитріші всіх!" - йдеться у дописі жінки.
За словами Діани, ця проблема існує вже не перший рік.
"Наразі я цим маршрутом їжджу нечасто, але так цього лишити просто не можна! Прошу звернути увагу на це, і підняти це питання на розголос!" - вважає обурена лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
купляйте бляхи, і не будете залежні від маршруток.
Ти що вперше їдиш чи що? Хто їздить той знає як вони їздять і кудою, і ще з такою дитиною можна і на таксі їхати
На таксі їзди! Найшла крайніх. У вихидні дні скорочені графікі і на маршрут не всі автобуси виїзджають
от тільки до вас розумники питання - НАХЕРА НАМ ТАКІ КОНЧЕНІ ПЕРЕВІЗНИКИ???
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