«Ганьба перевізникам»: у Луцьку - новий «маршрутний» скандал

У Луцьку скаржаться на курсування маршруту №104 Луцьк-Кульчин.Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк написала користувачка під нікомДіана Музика Весілля.За словами жінки, за цим маршрутом їздить три машини, одна від ринку і дві мають їздити з автостанції на Львівській."Але поважні шофера економлять собі в карман і нагло вкорочують встановлений маршрут! Сьогодні з дворічною дитиною на руках, я 1,5 години тинялася по місту, щоб зловити цю прощену 104. Спершу з Потебні. А вартість, до речі, з Потебні до Кульчина 10 грн, але не так все просто. Її не було! Я сідаю до Воз'єднання і плачу 5 грн за проїзд... і вуаля.... другого маршруту знову немає... Нарешті дочекалася за 1,5 години добросовісного водія (він певне один такий) цього маршруту і + 9 грн оплата. Сума вцілому склада 14 грн, замість 10 і 1,5 години пекельної жари і нервів з дитям на руках. Ганьба перевізнику і тим шоферам, які думають, що хитріші всіх!" - йдеться у дописі жінки.За словами Діани, ця проблема існує вже не перший рік."Наразі я цим маршрутом їжджу нечасто, але так цього лишити просто не можна! Прошу звернути увагу на це, і підняти це питання на розголос!" - вважає обурена лучанка.