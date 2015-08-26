«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента

Петро Порошенко



Нагороду Валентині Михальській, видатній волинській та українській художниці вручив голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, - йдеться на сторінці Савченка у Facebook.



Валентина народилася та живе у селі Хворостів Любомльського району в селянській родині. Вже 42 роки через важку недугу Валентина пересувається в інвалідному кріслі, проте це не завадило їй здобути освіту.



Змалечку жінка захоплювалася малюванням. У творчому доробку мисткині – понад 1200 робіт у жанрах портрета, пейзажу, натюрморту, іконопису, створення картин релігійного змісту, виконаних олією, аквареллю, пастеллю, кольоровими олівцями, тушшю, в техніці монотипії.



Найбільше любить малювати акварельними фарбами. У своїй творчості художниця щира й безпосередня, вона сприймає світ крізь призму захоплення і гармонії, зображаючи його гідним щастя людини.



Олександр Савченко зауважив, що мистецтво Валентини Михальської переконує в тому, що вона знає, заради чого варто жити, перемагати недугу і працювати.



"Дай Боже Вам ще 100 років працювати. Звичайно, Президент вас не забуває, цей орден – ще красивіший за попередній. Але це не просто державна допомога. Це ваша впевненість у моїй подальшій підтримці та підтримці держави. Вас народили в любові і від Бога. Ви даруєте людям натхнення і віру. Таких людей дуже мало, і я щиро вклоняюся Вам", - сказав Олександр Ілліч.



Всього художниця мала понад 40 персональних виставок в Україні та за кордоном, зокрема в Італії, Польщі. У творчому доробку Валентини Михайлівни – книжкові ілюстрації та дитячі розмальовки «Малювала киця хату», «Колобок», «На подвір’ї у бабусі». Проте, найбільше щастя приносять жінці рідні та знайомі, які приходять до неї за підтримкою, розрадою та натхненням:



"Цей орден – він для моєї мами. Вона його заслужила. Все життя вона мене доглядає, як малу дитину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України відзначив волинянку Орденом княгині Ольги ІІ ступеня.Нагороду, видатній волинській та українській художниці вручив голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, - йдеться на сторінці Савченка у Facebook.Валентина народилася та живе у селі Хворостів Любомльського району в селянській родині. Вже 42 роки через важку недугу Валентина пересувається в інвалідному кріслі, проте це не завадило їй здобути освіту.Змалечку жінка захоплювалася малюванням. У творчому доробку мисткині – понад 1200 робіт у жанрах портрета, пейзажу, натюрморту, іконопису, створення картин релігійного змісту, виконаних олією, аквареллю, пастеллю, кольоровими олівцями, тушшю, в техніці монотипії.Найбільше любить малювати акварельними фарбами. У своїй творчості художниця щира й безпосередня, вона сприймає світ крізь призму захоплення і гармонії, зображаючи його гідним щастя людини.Олександр Савченко зауважив, що мистецтво Валентини Михальської переконує в тому, що вона знає, заради чого варто жити, перемагати недугу і працювати."Дай Боже Вам ще 100 років працювати. Звичайно, Президент вас не забуває, цей орден – ще красивіший за попередній. Але це не просто державна допомога. Це ваша впевненість у моїй подальшій підтримці та підтримці держави. Вас народили в любові і від Бога. Ви даруєте людям натхнення і віру. Таких людей дуже мало, і я щиро вклоняюся Вам", - сказав Олександр Ілліч.Всього художниця мала понад 40 персональних виставок в Україні та за кордоном, зокрема в Італії, Польщі. У творчому доробку Валентини Михайлівни – книжкові ілюстрації та дитячі розмальовки «Малювала киця хату», «Колобок», «На подвір’ї у бабусі». Проте, найбільше щастя приносять жінці рідні та знайомі, які приходять до неї за підтримкою, розрадою та натхненням:"Цей орден – він для моєї мами. Вона його заслужила. Все життя вона мене доглядає, як малу дитину.

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