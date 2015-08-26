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«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента

«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
Президент України Петро Порошенко відзначив волинянку Орденом княгині Ольги ІІ ступеня.

Нагороду Валентині Михальській, видатній волинській та українській художниці вручив голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, - йдеться на сторінці Савченка у Facebook.

Валентина народилася та живе у селі Хворостів Любомльського району в селянській родині. Вже 42 роки через важку недугу Валентина пересувається в інвалідному кріслі, проте це не завадило їй здобути освіту.

Змалечку жінка захоплювалася малюванням. У творчому доробку мисткині – понад 1200 робіт у жанрах портрета, пейзажу, натюрморту, іконопису, створення картин релігійного змісту, виконаних олією, аквареллю, пастеллю, кольоровими олівцями, тушшю, в техніці монотипії.

Найбільше любить малювати акварельними фарбами. У своїй творчості художниця щира й безпосередня, вона сприймає світ крізь призму захоплення і гармонії, зображаючи його гідним щастя людини.

Олександр Савченко зауважив, що мистецтво Валентини Михальської переконує в тому, що вона знає, заради чого варто жити, перемагати недугу і працювати.

"Дай Боже Вам ще 100 років працювати. Звичайно, Президент вас не забуває, цей орден – ще красивіший за попередній. Але це не просто державна допомога. Це ваша впевненість у моїй подальшій підтримці та підтримці держави. Вас народили в любові і від Бога. Ви даруєте людям натхнення і віру. Таких людей дуже мало, і я щиро вклоняюся Вам", - сказав Олександр Ілліч.

Всього художниця мала понад 40 персональних виставок в Україні та за кордоном, зокрема в Італії, Польщі. У творчому доробку Валентини Михайлівни – книжкові ілюстрації та дитячі розмальовки «Малювала киця хату», «Колобок», «На подвір’ї у бабусі». Проте, найбільше щастя приносять жінці рідні та знайомі, які приходять до неї за підтримкою, розрадою та натхненням:

"Цей орден – він для моєї мами. Вона його заслужила. Все життя вона мене доглядає, як малу дитину.

«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента

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Теги: Президент, орден
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