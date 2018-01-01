Вбив за чаркою: у селі на Волині чоловік зарізав сусіда





Про це Інформаційному агенству ВолиньРost стало відомо із власних джерел.



Вбивство сталося вчора, 21 липня. Двоє сусідів зібралися за чаркою, та в процесі розпиття алкоголю між ними спалахнула сварка. Зрештою, один із чоловіків схопив ножа та встромив його в груди співрозмовнику.



Від отриманого поранення сусід помер.





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