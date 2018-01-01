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Вбив за чаркою: у селі на Волині чоловік зарізав сусіда

Вбив за чаркою: у селі на Волині чоловік зарізав сусіда
У селі Ольганівка Рожищенського району чоловік зарізав сусіда, із яким разом розпивав алкоголь.

Про це Інформаційному агенству ВолиньРost стало відомо із власних джерел.

Вбивство сталося вчора, 21 липня. Двоє сусідів зібралися за чаркою, та в процесі розпиття алкоголю між ними спалахнула сварка. Зрештою, один із чоловіків схопив ножа та встромив його в груди співрозмовнику.

Від отриманого поранення сусід помер.


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Теги: вбивство, Ольганівка, сусіди
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