За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства
Сьогодні, 12:40
Учора, 21 липня, на території Волинської області аж четверо людей вчинили суїцид.
Про це Інформаційному агентству ВолиньРost стало відомо із власних джерел.
Це рекордна кількість самогубств, які трапилися протягом одного дня у регіоні. Один чоловік вирішив звести рахунки із диттям, застрелившись із рушниці, ще двоє людей вкоротили собі віку, повісившись. Також, як вже повідомляли, волинянин вчинив самогубство, кинувшись під потяг.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньРost стало відомо із власних джерел.
Це рекордна кількість самогубств, які трапилися протягом одного дня у регіоні. Один чоловік вирішив звести рахунки із диттям, застрелившись із рушниці, ще двоє людей вкоротили собі віку, повісившись. Також, як вже повідомляли, волинянин вчинив самогубство, кинувшись під потяг.
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