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За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства

За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства
Учора, 21 липня, на території Волинської області аж четверо людей вчинили суїцид.

Про це Інформаційному агентству ВолиньРost стало відомо із власних джерел.

Це рекордна кількість самогубств, які трапилися протягом одного дня у регіоні. Один чоловік вирішив звести рахунки із диттям, застрелившись із рушниці, ще двоє людей вкоротили собі віку, повісившись. Також, як вже повідомляли, волинянин вчинив самогубство, кинувшись під потяг.

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Теги: самогубство, суїцид, трагедія
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