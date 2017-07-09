За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства





Про це Інформаційному агентству ВолиньРost стало відомо із власних джерел.



Це рекордна кількість самогубств, які трапилися протягом одного дня у регіоні. Один чоловік вирішив звести рахунки із диттям, застрелившись із рушниці, ще двоє людей вкоротили собі віку, повісившись. Також, як вже повідомляли, волинянин вчинив самогубство, кинувшись під потяг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 21 липня, на території Волинської області аж четверо людей вчинили суїцид.Про цестало відомо із власних джерел.Це рекордна кількість самогубств, які трапилися протягом одного дня у регіоні. Один чоловік вирішив звести рахунки із диттям, застрелившись із рушниці, ще двоє людей вкоротили собі віку, повісившись. Також, як вже повідомляли, волинянин вчинив самогубство,

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