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Скандальна підприємиця хоче встановити павільйони в центральному парку Луцька

Скандальна підприємиця хоче встановити павільйони в центральному парку Луцька
Підприємиця Орися Шеремета хоче встановити групу стаціонарних споруд з літнім торговельним майданчиком на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Під час засідання комісії розглядали відповідний проект рішення.

За словами заступника начальника управління підприємництва Тетяни Чемерис, проект винесли на виконання розпорядження міського голови.

Справа в тому, що підприємець подавала документи на розгляд робочої групи з розміщення тимчасових споруд ще у травні. Рішення щодо її питання не було ухвалене, однак проект винесли на розгляд виконкому.

На засіданнях виконавчого комітету його тричі не підтримували, а востаннє таки проголосували, аби погодити розміщення споруд. Однак міський голова наклав на це рішення вето.

«Мотивація - порушення в процедурі голосування», - розповіла Чемерис. Відтак, тепер, аби подолати вето, має проголосувати міська рада.

Голова комісії Андрій Козюра зауважив, що наразі на місце, де хочуть розмістити споруди наразі є паспорт прив’язки для іншого підприємця. Однак, за словами Чемерис, підприємець домовився із Шереметою, тож прохав дозволити їй встановити там споруди.

Зрештою, Козюра запропонував просто проголосувати, аби питання розглядали на сесії. Мовляв, хай кожен обранець громади визначається із мотивацією, підтримувати чи не підтримувати розміщення там споруд, а тоді вже приймає рішення.

Зазначимо, з підприємицею Орисею Шереметою пов'язаний гучний скандал. Їх причиною став ресторан, який невдовзі мав з'явитися на березі нещодавно очищеного ставка.Т акі дії побачили громадські активісти та забили на сполох.

Забудовник Орися Шеремета переконували присутніх, що будує заклад для людей і це буде краще, якщо на березі з'явиться гарний ресторан: «Щоб люди мали можливість попити водички, попити квасу».

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Теги: парк, скандал
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Коментарі 1
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Орися і Параска успішно торують шлях розвитку з дрібного сільського спекулянта до акул глобального бізнесу.
Їх витискають зі старого базару, а вони окуповують Центральний Парк.
Девелопери Волинського краю.
"попити водички, попити квасу".
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