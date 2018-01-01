Лучанам «байдуже», коли святкувати День міста





Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.



Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима розповіла, що у ході опитування, яке відбувалося на сайті Луцькради 46,5% респондентів проголосували за те, щоб День міста святкували у другі вихідні вересня. Таким чином, цю пропозицію підтримали 329 осіб.



«Це показує, що лучан не дуже хвилює це питання, однак тенденція показує, що більшість за те, щоб в вересні», - розповіла Гудима.



Депутат Сергій Балицький мовив, що підтримує таку пропозицію, адже друга пропонована дата – кінець травня – співпадає і з траурними заходами через втрати на Сході. Це буде дисонувати із святкуваннями.



Гудима опісля додала, що нині День міста святкують разом із Днем Незалежності, то свято дещо нівелюють, адже туристи не завжди знають, що святкують. Окрім того, коли запрошують мерів інших міст, ті не завжди можуть покинути свої населені пункти через власні святкування.



«Історичної прив'язки до цієї дати немає. Якщо є в нас згадка в деяких історичних літописах, то в серпні наразі немає», - додала Гудима.



«День міста - день всіх лучан і хотілося б якнайбільше долучити людей до святкування, а найактивніші – це молодь», - зауважив заступник міського голови Костянтин Петрочук. Мовляв, обговорюючи питання дати відзначення, говорили про те, що наприкінці травня у школярів та студентів завершення навчання, тож їм «незручно» святкувати.



«А чи не доречно тоді перенести День студента на другу неділю вересня? Це ж день міста, а не день студента», - мовив очільник комісії Андрій Козюра. Натомість на його думку, весною святкування має логіку, адже 22 травня - День святого Миколая, покровителя міста.



«Немає мотиваційної частини, чому на другу суботу чи неділю вересня. Мотивація студентів зрозуміла», - мовив Козюра. Окрім того, на його думку, не справедливо. Коли 329 голосів вирішують таке стратегічне для міста питання.



Зрештою, члени комісії не підтримали рекомендації відзначати День міста у вересні адже така пропозиція не знайшла достатньої кількості голосів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В електронному опитування стосовно визначення дати святкування Дня міста у Луцьку наприкінці травня або ж у другі вихідні вересня, взяли участь лише 329 містян.Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Начальник відділу кадрової роботи та нагородрозповіла, що у ході опитування, яке відбувалося на сайті Луцькради 46,5% респондентів проголосували за те, щоб День міста святкували у другі вихідні вересня. Таким чином, цю пропозицію підтримали 329 осіб.«Це показує, що лучан не дуже хвилює це питання, однак тенденція показує, що більшість за те, щоб в вересні», - розповіла Гудима.Депутатмовив, що підтримує таку пропозицію, адже друга пропонована дата – кінець травня – співпадає і з траурними заходами через втрати на Сході. Це буде дисонувати із святкуваннями.Гудима опісля додала, що нині День міста святкують разом із Днем Незалежності, то свято дещо нівелюють, адже туристи не завжди знають, що святкують. Окрім того, коли запрошують мерів інших міст, ті не завжди можуть покинути свої населені пункти через власні святкування.«Історичної прив'язки до цієї дати немає. Якщо є в нас згадка в деяких історичних літописах, то в серпні наразі немає», - додала Гудима.«День міста - день всіх лучан і хотілося б якнайбільше долучити людей до святкування, а найактивніші – це молодь», - зауважив заступник міського голови. Мовляв, обговорюючи питання дати відзначення, говорили про те, що наприкінці травня у школярів та студентів завершення навчання, тож їм «незручно» святкувати.«А чи не доречно тоді перенести День студента на другу неділю вересня? Це ж день міста, а не день студента», - мовив очільник комісії. Натомість на його думку, весною святкування має логіку, адже 22 травня - День святого Миколая, покровителя міста.«Немає мотиваційної частини, чому на другу суботу чи неділю вересня. Мотивація студентів зрозуміла», - мовив Козюра. Окрім того, на його думку, не справедливо. Коли 329 голосів вирішують таке стратегічне для міста питання.Зрештою, члени комісії не підтримали рекомендації відзначати День міста у вересні адже така пропозиція не знайшла достатньої кількості голосів.

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