Луцьким рятувальникам хочуть підвищити зарплату

Водним рятувальникам, які працюють на Теремнівських ставках та Стиру у Луцьку, хочуть на тисячу гривень підвищити зарплату.Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Рятувальні пости у Луцьку функціонують протягом весни-літа, і там працює 12 осіб, які виконують функції рятувальника. Зараз вони отримують 4200 грн. зарплати, працюють через добу, однак із самого ранку і до 20-ої години вечора.«4200 це не зовсім така зарплата», - розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Тому він прохав внести зміни до відповідної програми, аби збільшити оплату праці, щоб рятувальники «на руки» отримуватили 5200 гривень. Для цього фонд програми треба збільшити на 54200 грн.«Це життя, здоровя, безпека громадян», - мовив Кирилюк. За його словами, усі працівники пройшли навчання та вони застраховані.«Буквально на цьому тижні вони врятували хлопчинку, він заплутався там. Тобто робота є», - додав посадовець. За його словами, на час фестивалю «Бандерштат» рятувальники чергуватимуть у посиленому режимі, аби запобігти нещасним випадкам.Зрештою, депутати підтримали пропозицію. Надалі- слово за сесією.