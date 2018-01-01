Директора маневицької гімназії судили через «кримінал»

Директора НВК «Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія» судили через те, що вносив у щомісячні табелі обліку робочого часу працівників неправдиву інформацію та подавав ці документи у відділ освіти Маневицької райдержадміністрації для нарахування заробітної плати працівникам.Про це йдеться у вироку, який днями виніс Маневицький районний суд Волинської області.Зокрема, у вироку йдеться про те, що директор гімназії «приписав» робочі дні викладачеві допризовної підготовки молоді і вчителеві фізичного виховання, а також практичному психологові, які певний період часу перебували за межами України. Директор вніс неправдиву інформацію у табелі обліку робочого часу, аби зберегти працівникам заробітну плату та робоче місце.Такі дії директор гімназії вчиняв щорічно від 2015 до 2017 року протягом квітня-вересня.У вироку ж зауважують, що свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях директор навчального закладу визнав повністю. У вчиненому розкаюється, просив його суворо не карати.Окрім того, директор просив суд при призначенні покарання врахувати, що завдана кримінальними правопорушеннями шкода відшкодована повністю.Зрештою ж, суд визнав директора маневицької гімназії винуватим, призначивши йому 1700 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 1 рік.Утім, його звільнили від покарання на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році».Зауважимо, що із джерел, що є у вільному доступі, відомо, що чинним директором НВК «Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-гімназія» є