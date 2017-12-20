У Луцьку двір перетворили на проїжджу частину

Мешканці будинку на вулиці Сагайдачного, 20 просять обмежити рух транспорту через двір з боку вулиці Дорошенка, адже через ділянку на будівництво поблизу їздить великий транспорт, тому територія фактично перетворилася на дорогу.Про це стало відомо 23 липня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.На засідання комісії прийшло майже десяток мешканців. За словами директора департаменту ЖКГ, через двір на Сагайдачного, 20 проїжджають на вулицю Дорошенка під час прибирання. Однак поблизу вже встановили обмежувачі руху.«Я розумію, щоб люди не хочуть щоб через двір їздили, але ж це не приватна садибна забудова. Два заїзди мусить бути», - каже Крась.Заступник міського голованатомість розповів, що поблизу будують будинок, тож через двір їздять вантажівки із бруківкою по 10-15 тонн.«Там дуже маленький двір, дорога займає півдвору», - каже Петрочук. Тому люди дуже переживають за дітей, як катаються там на роликах чи велосипедах. Тож там, як мінімум, треба обмежити рух транспорту, наприклад, за масою.Голова ОСББ «Сагайдачного, 20» Людмила Гордон розповіла, що проблема існує ще з 2016 року.«Коли власники виходять із під’їзду, потрапляють фактично на проїжджу частину, дитину не можливо випустити... Це просто якась автострада», - каже жінка. Мовляв, тут їздять бетономішалки та великогабаритні машини. У дворі кілька років тому зробили ремонт, та мешканці побоюються, що такими темпами покриття скоро зруйнують. Проте усі обирають коротшу і кращу дорогу, тому їдуть через двір. Як докази своїх слів мешканці принесли знімки та відео руху транспорту.Очільник комісіїзапропонував перенести розгляд питання на наступну комісію, куди запросити представників компаній, які їздять через ділянку. Окрім того, «архітектурі» доручили розробити можливий проїзд із вулиці Дорошенка на Рівненську, а також доручити департаменту ЖКГ розглянути можливість встановлення знаків, що тут розміщена житлова зона. Тож обранці громади підтримали таку пропозицію.