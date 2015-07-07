Повідомили, скільки життів забрала вода на Теремнівських ставках та Стиру

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захистурозповів про втрати на воді на Теремнівських ставках та річці Стир.Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.За словами Юрія Кирилюка, нині в Луцька працюють два рятувальні пости з 1 червня до 31 серпня – на Стиру та Теремнівських ставках.Депутатзапропонував раніше розпочинати «сезон пильнування» - із середини травня до середини вересня. Також він наголосив, що необхідно облаштувати ще один пост на заплаві на Ковельській.«Ми попрацюємо цим питанням і вирішимо вже наступного року», - сказав Кирилюк. Він повідомив, що торік у Теремнівських ставках потонула одна людина не з вини рятувальників. Жінка знаходилася на протилежній стороні берега, вживала спиртні напої і вирішила скупатися.У 2017 році не було випадків загибелі на річці Стир, але у 2016 році під час «Бандерштату» загинув хлопець зі Львова.