Повідомили, скільки життів забрала вода на Теремнівських ставках та Стиру
Сьогодні, 13:10
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Юрій Кирилюк розповів про втрати на воді на Теремнівських ставках та річці Стир.
Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.
За словами Юрія Кирилюка, нині в Луцька працюють два рятувальні пости з 1 червня до 31 серпня – на Стиру та Теремнівських ставках.
Депутат Павло Данильчук запропонував раніше розпочинати «сезон пильнування» - із середини травня до середини вересня. Також він наголосив, що необхідно облаштувати ще один пост на заплаві на Ковельській.
«Ми попрацюємо цим питанням і вирішимо вже наступного року», - сказав Кирилюк. Він повідомив, що торік у Теремнівських ставках потонула одна людина не з вини рятувальників. Жінка знаходилася на протилежній стороні берега, вживала спиртні напої і вирішила скупатися.
У 2017 році не було випадків загибелі на річці Стир, але у 2016 році під час «Бандерштату» загинув хлопець зі Львова.
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Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.
За словами Юрія Кирилюка, нині в Луцька працюють два рятувальні пости з 1 червня до 31 серпня – на Стиру та Теремнівських ставках.
Депутат Павло Данильчук запропонував раніше розпочинати «сезон пильнування» - із середини травня до середини вересня. Також він наголосив, що необхідно облаштувати ще один пост на заплаві на Ковельській.
«Ми попрацюємо цим питанням і вирішимо вже наступного року», - сказав Кирилюк. Він повідомив, що торік у Теремнівських ставках потонула одна людина не з вини рятувальників. Жінка знаходилася на протилежній стороні берега, вживала спиртні напої і вирішила скупатися.
У 2017 році не було випадків загибелі на річці Стир, але у 2016 році під час «Бандерштату» загинув хлопець зі Львова.
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