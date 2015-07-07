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Повідомили, скільки життів забрала вода на Теремнівських ставках та Стиру

Повідомили, скільки життів забрала вода на Теремнівських ставках та Стиру
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Юрій Кирилюк розповів про втрати на воді на Теремнівських ставках та річці Стир.

Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.

За словами Юрія Кирилюка, нині в Луцька працюють два рятувальні пости з 1 червня до 31 серпня – на Стиру та Теремнівських ставках.

Депутат Павло Данильчук запропонував раніше розпочинати «сезон пильнування» - із середини травня до середини вересня. Також він наголосив, що необхідно облаштувати ще один пост на заплаві на Ковельській.

«Ми попрацюємо цим питанням і вирішимо вже наступного року», - сказав Кирилюк. Він повідомив, що торік у Теремнівських ставках потонула одна людина не з вини рятувальників. Жінка знаходилася на протилежній стороні берега, вживала спиртні напої і вирішила скупатися.

У 2017 році не було випадків загибелі на річці Стир, але у 2016 році під час «Бандерштату» загинув хлопець зі Львова.

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Теги: смерть, випадок, Стир, водойма, Луцьк, Теремно
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