На Театральному майдані Луцька хочуть підсвітити основні будівлі





Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.



Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що на Театральному майдані хочуть підсвітити основні будівлі, зокрема, драмтеатр і багатоповерхівку, а не лише ялинки. За перемогу в конкурсі обіцяють 15 тисяч гривень.



Окрім того, ще 23 тисячі гривень планують спрямувати на придбання макету реконструйованого Театрального майдану розміром 1,5 на 1,5 метра, який виготовили студенти «політеху».



«У подальшому він буде частиною експозиції музею Луцька. До того макет буде розміщуватися у ЦНАПі. Його можна використовувати при реконструкції, розробці концепції освітлення», - повідомила радниця мера Мар’яна Сорочук.



Натомість депутат Павло Данильчук зауважив, що придбання макету – недоцільне, адже згодом доведеться виготовляти новий. Члени комісії вирішили «викинути» з проекту рішення пункт про купівлю макету міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять виділити 23 тисячі гривень на проведення конкурсу щодо освітлення Театрального майдану Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.Директор департаменту ЖКГрозповів, що на Театральному майдані хочуть підсвітити основні будівлі, зокрема, драмтеатр і багатоповерхівку, а не лише ялинки. За перемогу в конкурсі обіцяють 15 тисяч гривень.Окрім того, ще 23 тисячі гривень планують спрямувати на придбання макету реконструйованого Театрального майдану розміром 1,5 на 1,5 метра, який виготовили студенти «політеху».«У подальшому він буде частиною експозиції музею Луцька. До того макет буде розміщуватися у ЦНАПі. Його можна використовувати при реконструкції, розробці концепції освітлення», - повідомила радниця мераНатомість депутатзауважив, що придбання макету – недоцільне, адже згодом доведеться виготовляти новий. Члени комісії вирішили «викинути» з проекту рішення пункт про купівлю макету міста.

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