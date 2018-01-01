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Лучанину за проросійські пости в соцмережі дали 6 років тюрми

Лучанину за проросійські пости в соцмережі дали 6 років тюрми
Мешканця Луцька за антиконституційні публікації в соціальній мережі «Вонтакте» засудили до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Луцькому міськрайонному суді.

Суддя Василь Ковальчук проголосив вирок у кримінальному провадженні та засудив до шести років позбавлення волі лучанина, який впродовж 2014 року розміщував антиконституційній публікації у соціальній мережі «Вконтакте», які містили «проросійський» напрями.

У своїх постах чоловік публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади насильницьким шляхом та розв’язування воєнного конфлікту.

Будучи обізнаним про розпочате кримінальне провадження, лучанин переховується від органів слідства та суду.

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Теги: соцмережі, пропаганда
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