«Як монголо-татари пройшли»: комунальників насварили за вивіз сміття
Сьогодні, 08:51
Лучани знову скаржаться на безлад, який лишають комунальники біля баків після вивозу сміття. Тож керівника КП «Луцькспецкомунтранс» попросили вплинути на ситуацію, або ж на його місце шукатимуть більш відповідальну людину.
Про це йшлося під час оперативної наради 24 липня.
У ході наради вчергове озвучили скарги лучан на те, у якому стані лишається територія після того, як комунальники забирають сміття.
Така ситуація розізлила в.о. міського голови Григорія Пустовіта.
«Коли завершиться бардак навколо вивозу сміття? Як монголо-татари пройшли, забрали сміття... навколо Гуляйполе», - мовив Пустовіт.
Тому він закликав керівництво КП контролювати процес забирання сміття – мовляв, керівників є багато, тож хай виходять і контролюють роботу підлеглих.
«Чи кожного разу треба тикати носом керівника?» – спитав Пустовіт.
Натомість очільник КП Валерій Кузьмич сказав, що над питанням працюють.
«Якщо у вас не получиться, будемо шукати людей, в яких получиться... Або ви вже засиділися, вилазьте з тих крісел», – сказав Пустовіт.
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Про це йшлося під час оперативної наради 24 липня.
У ході наради вчергове озвучили скарги лучан на те, у якому стані лишається територія після того, як комунальники забирають сміття.
Така ситуація розізлила в.о. міського голови Григорія Пустовіта.
«Коли завершиться бардак навколо вивозу сміття? Як монголо-татари пройшли, забрали сміття... навколо Гуляйполе», - мовив Пустовіт.
Тому він закликав керівництво КП контролювати процес забирання сміття – мовляв, керівників є багато, тож хай виходять і контролюють роботу підлеглих.
«Чи кожного разу треба тикати носом керівника?» – спитав Пустовіт.
Натомість очільник КП Валерій Кузьмич сказав, що над питанням працюють.
«Якщо у вас не получиться, будемо шукати людей, в яких получиться... Або ви вже засиділися, вилазьте з тих крісел», – сказав Пустовіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ще тарифи підніміть, то може тоді якість робіт покращать
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