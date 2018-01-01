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«Як монголо-татари пройшли»: комунальників насварили за вивіз сміття

«Як монголо-татари пройшли»: комунальників насварили за вивіз сміття
Лучани знову скаржаться на безлад, який лишають комунальники біля баків після вивозу сміття. Тож керівника КП «Луцькспецкомунтранс» попросили вплинути на ситуацію, або ж на його місце шукатимуть більш відповідальну людину.

Про це йшлося під час оперативної наради 24 липня.

У ході наради вчергове озвучили скарги лучан на те, у якому стані лишається територія після того, як комунальники забирають сміття.

Така ситуація розізлила в.о. міського голови Григорія Пустовіта.

«Коли завершиться бардак навколо вивозу сміття? Як монголо-татари пройшли, забрали сміття... навколо Гуляйполе», - мовив Пустовіт.

Тому він закликав керівництво КП контролювати процес забирання сміття – мовляв, керівників є багато, тож хай виходять і контролюють роботу підлеглих.

«Чи кожного разу треба тикати носом керівника?» – спитав Пустовіт.

Натомість очільник КП Валерій Кузьмич сказав, що над питанням працюють.

«Якщо у вас не получиться, будемо шукати людей, в яких получиться... Або ви вже засиділися, вилазьте з тих крісел», – сказав Пустовіт.

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Теги: комунальник, Луцьк, сміття, вивіз сміття, Луцькспецкомунтранс
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Коментарі 1
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