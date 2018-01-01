У Луцькому геріатричному пансіонаті виявили порушень на понад 600 тисяч





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Зокрема, пансіонат у 2014-2017 роках та у січні цього року через включення недостовірних даних до розрахунків, складених до бюджетних запитів провів за рахунок асигнувань загального фонду відшкодування витрат на загальну суму 553,5 тис. грн з оплати заробітної плати та частини комунальних послуг, які підлягають відшкодуванню за рахунок доходів спеціального фонду, отриманих з осіб, що проживають на платній основі.



Деяким працівникам проведено зайву оплату основних та додаткових відпусток на суму 7,7 тис. грн.



Через завищення обсягу та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт пансіонатом проведено зайву оплату за ремонтні роботи приміщення на суму 63,8 тис. грн.



Фахівці встановили факти понаднормативного списання продуктів харчування, м’якого інвентарю та медикаментів на 18,9 тис. грн, а також нестачі на суму близько 5 тис. грн.



Крім того, виявлено випадки перебування на повному державному утриманні в пансіонаті або ж переведення з платного утримання на повне державне утримання осіб похилого віку та інвалідів, які мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати. Як наслідок, пансіонатом витрачено бюджетних коштів на утримання цих осіб на суму 2833,0 тис. грн.



Ужитими заходами забезпечено усунення виявлених порушень на 20,2 тис. грн.



За допущені порушення до адміністративної відповідальності за ст. 164-2 КУпАП притягнуто 7 посадових осіб на суму штрафів 1,0 тис. грн, до суду передано 2 протоколи про адмінправовпорушення за ст.164-12 КУпАП. Матеріали ревізії передані до Управління захисту економіки у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині перевірили діяльність Луцького геріатричного пансіонату і виявили порушень на загальну суму 660,8 тис. грн.Про це йдеться на сайті Державної аудиторської служби України Зокрема, пансіонат у 2014-2017 роках та у січні цього року через включення недостовірних даних до розрахунків, складених до бюджетних запитів провів за рахунок асигнувань загального фонду відшкодування витрат на загальну суму 553,5 тис. грн з оплати заробітної плати та частини комунальних послуг, які підлягають відшкодуванню за рахунок доходів спеціального фонду, отриманих з осіб, що проживають на платній основі.Деяким працівникам проведено зайву оплату основних та додаткових відпусток на суму 7,7 тис. грн.Через завищення обсягу та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт пансіонатом проведено зайву оплату за ремонтні роботи приміщення на суму 63,8 тис. грн.Фахівці встановили факти понаднормативного списання продуктів харчування, м’якого інвентарю та медикаментів на 18,9 тис. грн, а також нестачі на суму близько 5 тис. грн.Крім того, виявлено випадки перебування на повному державному утриманні в пансіонаті або ж переведення з платного утримання на повне державне утримання осіб похилого віку та інвалідів, які мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати. Як наслідок, пансіонатом витрачено бюджетних коштів на утримання цих осіб на суму 2833,0 тис. грн.Ужитими заходами забезпечено усунення виявлених порушень на 20,2 тис. грн.За допущені порушення до адміністративної відповідальності за ст. 164-2 КУпАП притягнуто 7 посадових осіб на суму штрафів 1,0 тис. грн, до суду передано 2 протоколи про адмінправовпорушення за ст.164-12 КУпАП. Матеріали ревізії передані до Управління захисту економіки у Волинській області.

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