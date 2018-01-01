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Відомо, чим закінчився скандал із відрізаною на Волині головою зубра

Відомо, чим закінчився скандал із відрізаною на Волині головою зубра
Голова зубра, через яку на Волині здійняли "бучу", зараз зберігається у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща».

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор НПП Ігор Квач.

У відповіді на запит у Ківерцівському відділенні поліції повідомили, що повідомлення про зникнення голови зубра зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Того ж дня, 9 лютого, на місце події виїжджали правоохоронці, які виявили голову червонокнижної тварини, вилучили та передали на зберігання директорові парку.

Окрім того, правоохоронці уточнили, що відомості про цей факт до єдиного рестру досудових розслудвань не вносили.

Ігор Квач розповів, що зараз голова дійсно знаходиться на збереженні у парку. За його словами, він порадився із представниками Академії наук та Міністерства екології, які підтвердили, що саме науково-дослідна установа має право на збереження та звернення щодо дослідження частин тіла червонокнижної тварини.

«Ми звернулися, нам погодили. Передано на комісію по Червоній книзі Академії наук. Вже було 3 експедиції, 3 комісії дослідження - в нас в науково-технічну раду входить наш базовий університет Лесі Українки. З кафедри ботаніки спеціалісти по крупних ссавцях разом із завкафедри, заступником декана проводили дослідження», - мовив Квач. Тож науковці приїздили до парку, аби досліджувати голову зубра.

За словами Квача, голову зберігають за допомогою консервування -череп відділили від м'яких тканин, і ці частини окремо законсервували.

«Так, як Академія наук підказала, Міністерство екології підказало, як це зробити – все з дотриманням технологій... «Це все згідно із методикою дослідження передбачено. Все законсервоване, воно все зберігається… Ми досліджуємо череп, як об’єкт – розміри зубів, розміри очних яблук, взагалі параметри», - сказав Квач. За його словами, це верше за 20 років науковці мають доступ до подібного матеріалу та можуть проводити дослідження червонокнижних видів.

Нагадаємо, коли про цей випадок стало відомо, екологи забили на сполох, адже, на їхнє переконання, без відповідного дозволу із Міністерства тварина, занесена до Червоної книги України, не могла бути обезголовленою.

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Теги: зубр, загибель, Волинь, Ігор Квач
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