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На Волині діти у двох школах та садочку п'ють «небезпечну» воду

На Волині діти у двох школах та садочку п'ють «небезпечну» воду
На Волині у трьох населених пунктах діти змушені пити брудну воду через те, що свердловини нікому не належать і ситуацію важко виправити.

Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби Назар Орел розповів, що наразі провели більше 370 перевірок води і виявили перевищення за мікробіологічними показниками. У переліку – садочок у селі Борочиче, школи у Заболотцях та Литовежі, вода у Бужанах. Воду «на виході» не знезаражують.

Якщо волинян постачають неякісною водою з «нічийних» свердловин, немає до кого звернутися, аби виправити недоліки, каже Назар Орел.

«На цьому етапі ми пропонуємо органам місцевого самоврядування взяти на баланс свердловину, провести інвентаризацію та привести її у належний стан», - повідомив посадовець.


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Теги: вода, Волинь, садок, школа, небезпека
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