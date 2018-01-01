На Волині діти у двох школах та садочку п'ють «небезпечну» воду
Сьогодні, 15:08
На Волині у трьох населених пунктах діти змушені пити брудну воду через те, що свердловини нікому не належать і ситуацію важко виправити.
Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби Назар Орел розповів, що наразі провели більше 370 перевірок води і виявили перевищення за мікробіологічними показниками. У переліку – садочок у селі Борочиче, школи у Заболотцях та Литовежі, вода у Бужанах. Воду «на виході» не знезаражують.
Якщо волинян постачають неякісною водою з «нічийних» свердловин, немає до кого звернутися, аби виправити недоліки, каже Назар Орел.
«На цьому етапі ми пропонуємо органам місцевого самоврядування взяти на баланс свердловину, провести інвентаризацію та привести її у належний стан», - повідомив посадовець.
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Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби Назар Орел розповів, що наразі провели більше 370 перевірок води і виявили перевищення за мікробіологічними показниками. У переліку – садочок у селі Борочиче, школи у Заболотцях та Литовежі, вода у Бужанах. Воду «на виході» не знезаражують.
Якщо волинян постачають неякісною водою з «нічийних» свердловин, немає до кого звернутися, аби виправити недоліки, каже Назар Орел.
«На цьому етапі ми пропонуємо органам місцевого самоврядування взяти на баланс свердловину, провести інвентаризацію та привести її у належний стан», - повідомив посадовець.
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