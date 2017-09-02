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Назвали найаварійніші місця у Луцьку

Назвали найаварійніші місця у Луцьку
Заступник начальника управління патрульної поліції Дмитро Хмарук розповів, що у Луцьку є 6 місць із підвищеною аварійністю.

Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами Дмитра Хмарука, на Волині постійно здійснюють перевірку вулично-дорожньої мережі. Так, виявили 6 місць у Луцьку з підвищеною аварійністю: вулиця Ковельська та Червоного хреста, Проспект Соборності від будинку №42 на вулиці Кравчука, перехрестя вулиці Ковельської з вулицею Чернишевського.

«Основні причини аварій – перевищення швидкості, стан алкогольного сп’яніння, неправильний обгін», - повідомив поліцейський.

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Теги: поліція, ДТП, аварія, Луцьк
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