Назвали найаварійніші місця у Луцьку

Дмитро Хмарук розповів, що у Луцьку є 6 місць із підвищеною аварійністю.



Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



За словами Дмитра Хмарука, на Волині постійно здійснюють перевірку вулично-дорожньої мережі. Так, виявили 6 місць у Луцьку з підвищеною аварійністю: вулиця Ковельська та Червоного хреста, Проспект Соборності від будинку №42 на вулиці Кравчука, перехрестя вулиці Ковельської з вулицею Чернишевського.



«Основні причини аварій – перевищення швидкості, стан алкогольного сп’яніння, неправильний обгін», - повідомив поліцейський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник начальника управління патрульної поліціїрозповів, що у Луцьку є 6 місць із підвищеною аварійністю.Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.За словами Дмитра Хмарука, на Волині постійно здійснюють перевірку вулично-дорожньої мережі. Так, виявили 6 місць у Луцьку з підвищеною аварійністю: вулиця Ковельська та Червоного хреста, Проспект Соборності від будинку №42 на вулиці Кравчука, перехрестя вулиці Ковельської з вулицею Чернишевського.«Основні причини аварій – перевищення швидкості, стан алкогольного сп’яніння, неправильний обгін», - повідомив поліцейський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію