Назвали найаварійніші місця у Луцьку
Сьогодні, 15:42
Заступник начальника управління патрульної поліції Дмитро Хмарук розповів, що у Луцьку є 6 місць із підвищеною аварійністю.
Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За словами Дмитра Хмарука, на Волині постійно здійснюють перевірку вулично-дорожньої мережі. Так, виявили 6 місць у Луцьку з підвищеною аварійністю: вулиця Ковельська та Червоного хреста, Проспект Соборності від будинку №42 на вулиці Кравчука, перехрестя вулиці Ковельської з вулицею Чернишевського.
«Основні причини аварій – перевищення швидкості, стан алкогольного сп’яніння, неправильний обгін», - повідомив поліцейський.
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Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За словами Дмитра Хмарука, на Волині постійно здійснюють перевірку вулично-дорожньої мережі. Так, виявили 6 місць у Луцьку з підвищеною аварійністю: вулиця Ковельська та Червоного хреста, Проспект Соборності від будинку №42 на вулиці Кравчука, перехрестя вулиці Ковельської з вулицею Чернишевського.
«Основні причини аварій – перевищення швидкості, стан алкогольного сп’яніння, неправильний обгін», - повідомив поліцейський.
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