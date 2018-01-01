На Волині не знайшли підроблених пестицидів

На Волині цьогоріч не виявили фальсифіковані пестициди.Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Начальник управління фітосанітарної безпекиповідомила, що у першому півріччі 2018 року господарства області використали 831 тонну засобів для захисту рослин. Фахівці провели 12 перевірок і видали 6 приписів про порушення, зокрема, через неповідомлення пасічників про хімічну обробку землі.«В Україні існує проблема фальсифікації пестицидів. Після їх застосування виникають значні негативні наслідки: знищення врожаю, забруднення середовища, грунтових та поверхневих вод, погіршення родючості грунтів, шкода здоров’ю людини тощо», - зауважилаВостаннє фальсифікат виявляли у 2013 році, коли вилучили понад 1000 літрів гербіциду невідомого походження. Окрім того, у 2018 році провели перевірку за зверненням поліції, проте факти наявності фальсифікованої продукції не підтвердили.Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії законодавства ГУ Держпродспоживслужбиповідомив, що на Волині за 6 місяців взяли 6560 проб бджіл і отримали 221 позитивний результат хвороб.У Турійському районі бджоли загинули від надлишку пестицидів під час обробки, а не від хвороб, сказав посадовець.