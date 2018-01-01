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На Волині не знайшли підроблених пестицидів

На Волині не знайшли підроблених пестицидів
На Волині цьогоріч не виявили фальсифіковані пестициди.

Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Начальник управління фітосанітарної безпеки Світлана Рабчевська повідомила, що у першому півріччі 2018 року господарства області використали 831 тонну засобів для захисту рослин. Фахівці провели 12 перевірок і видали 6 приписів про порушення, зокрема, через неповідомлення пасічників про хімічну обробку землі.

«В Україні існує проблема фальсифікації пестицидів. Після їх застосування виникають значні негативні наслідки: знищення врожаю, забруднення середовища, грунтових та поверхневих вод, погіршення родючості грунтів, шкода здоров’ю людини тощо», - зауважила Світлана Рабчевська.

Востаннє фальсифікат виявляли у 2013 році, коли вилучили понад 1000 літрів гербіциду невідомого походження. Окрім того, у 2018 році провели перевірку за зверненням поліції, проте факти наявності фальсифікованої продукції не підтвердили.

Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії законодавства ГУ Держпродспоживслужби Анатолій Тимофіюк повідомив, що на Волині за 6 місяців взяли 6560 проб бджіл і отримали 221 позитивний результат хвороб.

У Турійському районі бджоли загинули від надлишку пестицидів під час обробки, а не від хвороб, сказав посадовець.

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Теги: пестициди, Волинь
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