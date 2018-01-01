Депутат спростувала інформацію про «віковий дитячий ценз» у луцьких маршрутках
Сьогодні, 10:44
У Луцьку всі школярі, які мають учнівський квиток, а не лише учні до 14 років, мають право пільгового проїзду по 2 гривні.
Про це під час сесії Луцькради 25 липня розповіла депутат Алла Надточій (фракція "Самопоміч").
Депутат зауважила, що у ЗМІ поширили інформацію про те, що виконком прийняв рішення з «віковим цензом» щодо проїзду дітей у луцьких маршрутках.
«Такого рішення не приймали, були внесені зміни», - запевнила депутат. Тож, за її словами, всі учні навчальних закладів, за наявності учнівського квитка, можуть користуватися послугою проїзду у міських маршрутках за 2 гривні.
Натомість перевізники «підхопили» інформацію ЗМІ та чомусь посилаються не на першоджерело, а саме на рішення про те, щоб перевозити за 2 гривні лише дітей до 14 років.
Окрім того Надточій зауважила, що інформацію треба уточнити –мовляв, якщо хтось чогось не зрозумів, то завжди можна перепитати.
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Про це під час сесії Луцькради 25 липня розповіла депутат Алла Надточій (фракція "Самопоміч").
Депутат зауважила, що у ЗМІ поширили інформацію про те, що виконком прийняв рішення з «віковим цензом» щодо проїзду дітей у луцьких маршрутках.
«Такого рішення не приймали, були внесені зміни», - запевнила депутат. Тож, за її словами, всі учні навчальних закладів, за наявності учнівського квитка, можуть користуватися послугою проїзду у міських маршрутках за 2 гривні.
Натомість перевізники «підхопили» інформацію ЗМІ та чомусь посилаються не на першоджерело, а саме на рішення про те, щоб перевозити за 2 гривні лише дітей до 14 років.
Окрім того Надточій зауважила, що інформацію треба уточнити –мовляв, якщо хтось чогось не зрозумів, то завжди можна перепитати.
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