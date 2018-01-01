У Луцьку дозволили поділити землю під ринком «Завокзальний»
Сьогодні, 11:16
Депутати Луцькради проголосували за те, аби дати дозвіл на поділ земельної ділянки на вулиці Карпенка-Карого, 1, де розміщений ринок «Завокзальний».
Відповідне рішення ухвалили під час сесії 25 липня.
Цікаво, що питання про розподіл землі стояло у порядку денному аж у восьмому десятку. Однак заступник міського голови Костянтин Петрочук запропонував розглядати його на самому початку та аби його відразу підписав Григорій Пустовіт – мовляв, аби не затягувати».
Голова «земельної» комісії Луцькради Олександр Козлюк повідомив, що із пропозицією поділу звернулося КП «Луцькі ринки».
«Є майно на ділянці Карпенка-Каарого,1. Наше комунальне підприємство сплачує податки за їхнє майно, яке там розміщене», - мовив Козлюк. Тому КП звернулося із прохання щодо розділення ділянки, аби відділитися від майна.
Площа ділянки, яку ділять, становить майже 3,5 га. Її пропонували поділити на дві частини – 2, 8 га і 0, 71 га.
Депутат Павло Данльчук нагадав про заборону поділу та передачі ринку Луцькрадою.
«Рішення, яке ми зараз приймемо про поділ земельної ділянки, чи воно не суперечитиме ухвалі Господарського суду від 14 червня 2018 року?», - спитав Данильчук. Ігор Поліщук натомість сказав, що ухвала «юридично нікчемна», бо всі дії по відчуженню ділянки винесли до цієї ухвали.
Депутат Юлія Вусенко зауважила, що є величезна кількість питань, тому варто юридичному відділу ознайомитися й з іншою ухвалою суду, аби не приймати поспішних рішень, адже є питання щодо площ розподілу. Окрім того, їй надали ще одну ухвалу суду, яка має бути негайно виконана. Натомість Козлюк повідомив, що в нього немає жодної іншої ухвали, а дозвіл на розподіл ділянки треба дати.
«Ми нічого протизаконного не робимо, лише даємо дозвіл на розподіл»,- каже Козлюк.
Зрештою після тривалих обговорень більшість депутатів підтримали проект рішення, дозволивши тим самим розподіляти ділянку – "за" проголосували 30 депутатів.
Нагадаємо, напередодні сесії представник Волинської обласної спілки споживчих товариств роздав обранцям громади та в.о міського голови Григорію Пустовіту звернення із інформацією, що відчуження чи поділ ділянки на Завокзальному ринку на вулиці Карпенка-Карого незаконні.
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Відповідне рішення ухвалили під час сесії 25 липня.
Цікаво, що питання про розподіл землі стояло у порядку денному аж у восьмому десятку. Однак заступник міського голови Костянтин Петрочук запропонував розглядати його на самому початку та аби його відразу підписав Григорій Пустовіт – мовляв, аби не затягувати».
Голова «земельної» комісії Луцькради Олександр Козлюк повідомив, що із пропозицією поділу звернулося КП «Луцькі ринки».
«Є майно на ділянці Карпенка-Каарого,1. Наше комунальне підприємство сплачує податки за їхнє майно, яке там розміщене», - мовив Козлюк. Тому КП звернулося із прохання щодо розділення ділянки, аби відділитися від майна.
Площа ділянки, яку ділять, становить майже 3,5 га. Її пропонували поділити на дві частини – 2, 8 га і 0, 71 га.
Депутат Павло Данльчук нагадав про заборону поділу та передачі ринку Луцькрадою.
«Рішення, яке ми зараз приймемо про поділ земельної ділянки, чи воно не суперечитиме ухвалі Господарського суду від 14 червня 2018 року?», - спитав Данильчук. Ігор Поліщук натомість сказав, що ухвала «юридично нікчемна», бо всі дії по відчуженню ділянки винесли до цієї ухвали.
Депутат Юлія Вусенко зауважила, що є величезна кількість питань, тому варто юридичному відділу ознайомитися й з іншою ухвалою суду, аби не приймати поспішних рішень, адже є питання щодо площ розподілу. Окрім того, їй надали ще одну ухвалу суду, яка має бути негайно виконана. Натомість Козлюк повідомив, що в нього немає жодної іншої ухвали, а дозвіл на розподіл ділянки треба дати.
«Ми нічого протизаконного не робимо, лише даємо дозвіл на розподіл»,- каже Козлюк.
Зрештою після тривалих обговорень більшість депутатів підтримали проект рішення, дозволивши тим самим розподіляти ділянку – "за" проголосували 30 депутатів.
Нагадаємо, напередодні сесії представник Волинської обласної спілки споживчих товариств роздав обранцям громади та в.о міського голови Григорію Пустовіту звернення із інформацією, що відчуження чи поділ ділянки на Завокзальному ринку на вулиці Карпенка-Карого незаконні.
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