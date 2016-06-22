У Луцьку відкоригували план району «під дитячу церкву»





Про це йшлося під час сесії Луцькради 25 липня.



У ході сесії розглядали можливість затвердження коригування проекту детального плану території 40-Ж-2 мікрорайону. В. о. начальника управління архітектури та будівництва Веніамін Туз розповів, що попередній детальній план передбачав там розміщення садочка, а зараз – дошкільний навчальний заклад духовного виховання з храмом.



Депутат Євген Ткачук нагадав, що на попередній сесії вже підтримали виготовленя документації.



«Я думаю, дуже добре. Якщо там буде побудований храм із дитячим вихованням, і ще до речі, це церкву зможуть відвідувати люди з обмеженими можливостями пересування», - додав Ткачук.



За його словами. Буде ще зелена зона та кімната для пеленання немовлят.



«Це перший такий чудовий проект в Україні, а можливо, і в сіті, що в нас буде дитяча церква», - додав Ткачук. Натомість депутат Павло Данильчук зауважив, що у мікрорайоні передбачали садочок, і він теж дуже потрібен.



«Це під виглядом нібито дитячої церкви буде звичайний храм», переконаний депутат.



Попри його переконання, що Луцьку дуже потрібен саме садочок, колеги затвердили коригування проекту, згідно із яким там буде «дитячий» храм.

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