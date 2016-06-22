вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відкоригували план району «під дитячу церкву»

У Луцьку відкоригували план району «під дитячу церкву»
У Луцьку депутати погодили коригування проекту детального плану території 40-Ж-2 мікрорайону – замість дитячого садочку у плані «затвердили» дошкільний навчальний заклад духовного виховання з храмом.

Про це йшлося під час сесії Луцькради 25 липня.

У ході сесії розглядали можливість затвердження коригування проекту детального плану території 40-Ж-2 мікрорайону. В. о. начальника управління архітектури та будівництва Веніамін Туз розповів, що попередній детальній план передбачав там розміщення садочка, а зараз – дошкільний навчальний заклад духовного виховання з храмом.

Депутат Євген Ткачук нагадав, що на попередній сесії вже підтримали виготовленя документації.

«Я думаю, дуже добре. Якщо там буде побудований храм із дитячим вихованням, і ще до речі, це церкву зможуть відвідувати люди з обмеженими можливостями пересування», - додав Ткачук.

За його словами. Буде ще зелена зона та кімната для пеленання немовлят.

«Це перший такий чудовий проект в Україні, а можливо, і в сіті, що в нас буде дитяча церква», - додав Ткачук. Натомість депутат Павло Данильчук зауважив, що у мікрорайоні передбачали садочок, і він теж дуже потрібен.

«Це під виглядом нібито дитячої церкви буде звичайний храм», переконаний депутат.

Попри його переконання, що Луцьку дуже потрібен саме садочок, колеги затвердили коригування проекту, згідно із яким там буде «дитячий» храм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, храм, садочок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські поліцейські розшукують крадія із Запоріжжя. ФОТО
Сьогодні, 14:23
Полон у квартирі: засудили лучанина, який знущався над жінкою та її дітьми
Сьогодні, 14:15
У Луцьку відкоригували план району «під дитячу церкву»
Сьогодні, 13:59
На Волині розшукують поляка-злочинця
Сьогодні, 13:38
Жахлива пожежа у Греції: стихія забрала життя більше 70-ти людей. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
«Кожен священик у своєму житті повинен збудувати храм», - отець Олександр. ФОТО «Кожен священик у своєму житті повинен збудувати храм», - отець Олександр. ФОТО
22 червень, 2016, 18:12
У Луцьку збудують ще один храм. ФОТО У Луцьку збудують ще один храм. ФОТО
09 лютий, 2015, 12:01
У Луцьку на території онкодиспансера збудують храм У Луцьку на території онкодиспансера збудують храм
10 грудень, 2014, 13:23
На Волині освятили новий храм На Волині освятили новий храм
12 листопад, 2014, 15:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянам встановлюють нові клапани серця за гроші Світового банку
Сьогодні, 14:48
 0
Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, віддадуть понад 300 тисяч
Сьогодні, 14:47
 0
Компанія «Bosch» провела навчання для працівників «Інвестора». ФОТО*
Сьогодні, 14:41
 0
Йому б сьогодні було 19: матір побитого до смерті волинянина сумує за сином
Сьогодні, 14:30
 0
Волинські поліцейські розшукують крадія із Запоріжжя. ФОТО
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8