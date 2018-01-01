У школах і садочках Луцька не заборонили «побори»
Сьогодні, 16:50
У Луцьку депутати не «назбирали» достатньої кількості голосів, аби заборонити збір коштів та інших матеріальних цінностей у закладах освіти міста.
Про це стало відомо під час сесії Луцькради 25 липня.
Депутати розглядали проект рішення «Про заборону незаконного збору та обігу готівкових коштів та забезпечення заходів щодо запобігання корупції у навчальних закладах м. Луцька».
У проекті йшлося, що наразі порушують право дітей на доступність та безоплатність освіти. Адже в окремих закладах примусово збирають кошти на проведення ремонтів тощо, а також ідеться про нецільове використання грошей. Тому проект пропонували, аби врегулювати це питання.
Представникам батьківської громадськості та іншим учасникам освітнього процесу пропонували категорично заборонити збір готівки коштів з батьків учнів та вихованців закладів освіти міста Луцька для вирішення фінансових питань, пов'язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт тощо. Натомість юридичні особи могли б добровільно вносити гроші з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку через державний банківський рахунок школи.
Також однією із основних вимог було звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.
Натомість керівники навчальних закладі могли б залучати кошти громадських організацій, підприємств, комерційних структур та окремих громадян, які хочуть здійснити благодійність, у передбаченому законом порядку. Окрім того, на сайті закладу мали б щомісячно публікувати звіти про залучення та використання благодійних коштів.
Депутат Борис Смаль зауважив, що у більшості шкіл створені благодійні фонди, які регулюють ці питання.
«Кошти як збиралися готівкою батьками, так і збираються», - відповіла депутат Анна Мовяк. Та й відповідні фонди є далеко не у всіх навчальних закладах. За її словами, проект рішення не поширюється на діяльність фондів.
«Це все врегульовано законом. Ми просто закриваємо деякі «лазєйки», через які це роблять в його обхід», - підсумувала обраниця громади.
Однак у підсумку проект рішення не назбирав достатньої кількості голосів.
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Про це стало відомо під час сесії Луцькради 25 липня.
Депутати розглядали проект рішення «Про заборону незаконного збору та обігу готівкових коштів та забезпечення заходів щодо запобігання корупції у навчальних закладах м. Луцька».
У проекті йшлося, що наразі порушують право дітей на доступність та безоплатність освіти. Адже в окремих закладах примусово збирають кошти на проведення ремонтів тощо, а також ідеться про нецільове використання грошей. Тому проект пропонували, аби врегулювати це питання.
Представникам батьківської громадськості та іншим учасникам освітнього процесу пропонували категорично заборонити збір готівки коштів з батьків учнів та вихованців закладів освіти міста Луцька для вирішення фінансових питань, пов'язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведення ремонтних робіт тощо. Натомість юридичні особи могли б добровільно вносити гроші з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку через державний банківський рахунок школи.
Також однією із основних вимог було звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.
Натомість керівники навчальних закладі могли б залучати кошти громадських організацій, підприємств, комерційних структур та окремих громадян, які хочуть здійснити благодійність, у передбаченому законом порядку. Окрім того, на сайті закладу мали б щомісячно публікувати звіти про залучення та використання благодійних коштів.
Депутат Борис Смаль зауважив, що у більшості шкіл створені благодійні фонди, які регулюють ці питання.
«Кошти як збиралися готівкою батьками, так і збираються», - відповіла депутат Анна Мовяк. Та й відповідні фонди є далеко не у всіх навчальних закладах. За її словами, проект рішення не поширюється на діяльність фондів.
«Це все врегульовано законом. Ми просто закриваємо деякі «лазєйки», через які це роблять в його обхід», - підсумувала обраниця громади.
Однак у підсумку проект рішення не назбирав достатньої кількості голосів.
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Коментарі 2
Не захотіли прикрити лазейки! дивімося за кого голосуємо люди, ото владу маємо! на наступні вибори треба список хто не голосував поширити і одразу все зрозуміло
Подбали про лучан
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