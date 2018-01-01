Лучанам дозволили купатися у Стиру і в Теремному





Про це повідомили у прес-службі МОЗ.



Центр громадського здоров’я періодично публікує перелік пляжів та рекреаційних зон, де не рекомендовано купатися.



Нині із нього виключили улюблені багатьма лучанами центральний пляж на річці Стир та Теремнівське озеро.



На Волині фахівці не радять купатися у таких місцинах:



міський пляж, Ковель, річка Турія

рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), Ковель, річка Турія, водосховище

рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), Локачі, ставок

пляж у селі Соловичі, озеро Велимче



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