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Лучанам дозволили купатися у Стиру і в Теремному

Лучанам дозволили купатися у Стиру і в Теремному
У Луцьку центральний пляж у парку імені Лесі Українки та рекреаційна зона в Теремному виключили з «чорного списку» Центру громадського здоров’я МОЗ.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Центр громадського здоров’я періодично публікує перелік пляжів та рекреаційних зон, де не рекомендовано купатися.

Нині із нього виключили улюблені багатьма лучанами центральний пляж на річці Стир та Теремнівське озеро.

На Волині фахівці не радять купатися у таких місцинах:

міський пляж, Ковель, річка Турія
рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), Ковель, річка Турія, водосховище
рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), Локачі, ставок
пляж у селі Соловичі, озеро Велимче

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Теги: купання, заборона, вода, Волинь
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Коментарі 2
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Команди і дозволи як у дурдомі
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А кому Соловичі на х...р наступили ???
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