Розшукують чоловіка, який зник у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:04
У Луцьку зник чоловік. Він вийшов з Луцького міськвідділку поліції та не виходить на зв'язок.
Про це написала Марічка Штунь на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що зник її батько, Штунь Валерій Володимирович.
«22.07.2018 року приблизно о 1 годині ночі вийшов з луцького відділка поліції і пропав безвісти! Сам він з с. Чорніїв, Турійський р-н, Волинська обл. Телефон не в мережі вже третій день!» - пише Марія.
Волинянка запевняє, що її батько був одягнений в джинси і клітчату світлу сорочку з коротким рукавом. Також на ньому була чорна куртка.
Всіх, хто бачив чоловіка, просять повідомити за номерами: 0951273688 або 0988557640 (Марія).
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Про це написала Марічка Штунь на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що зник її батько, Штунь Валерій Володимирович.
«22.07.2018 року приблизно о 1 годині ночі вийшов з луцького відділка поліції і пропав безвісти! Сам він з с. Чорніїв, Турійський р-н, Волинська обл. Телефон не в мережі вже третій день!» - пише Марія.
Волинянка запевняє, що її батько був одягнений в джинси і клітчату світлу сорочку з коротким рукавом. Також на ньому була чорна куртка.
Всіх, хто бачив чоловіка, просять повідомити за номерами: 0951273688 або 0988557640 (Марія).
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