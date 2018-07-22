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Розшукують чоловіка, який зник у Луцьку. ФОТО

Розшукують чоловіка, який зник у Луцьку. ФОТО
У Луцьку зник чоловік. Він вийшов з Луцького міськвідділку поліції та не виходить на зв'язок.

Про це написала Марічка Штунь на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що зник її батько, Штунь Валерій Володимирович.

«22.07.2018 року приблизно о 1 годині ночі вийшов з луцького відділка поліції і пропав безвісти! Сам він з с. Чорніїв, Турійський р-н, Волинська обл. Телефон не в мережі вже третій день!» - пише Марія.

Волинянка запевняє, що її батько був одягнений в джинси і клітчату світлу сорочку з коротким рукавом. Також на ньому була чорна куртка.

Всіх, хто бачив чоловіка, просять повідомити за номерами: 0951273688 або 0988557640 (Марія).
Розшукують чоловіка, який зник у Луцьку. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція, Луцьк
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