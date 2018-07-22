Розшукують чоловіка, який зник у Луцьку. ФОТО

У Луцьку зник чоловік. Він вийшов з Луцького міськвідділку поліції та не виходить на зв'язок.Про це написалана своїй сторінці у Facebook.Вона зазначила, що зник її батько, Штунь Валерій Володимирович.«22.07.2018 року приблизно о 1 годині ночі вийшов з луцького відділка поліції і пропав безвісти! Сам він з с. Чорніїв, Турійський р-н, Волинська обл. Телефон не в мережі вже третій день!» - пише Марія.Волинянка запевняє, що її батько був одягнений в джинси і клітчату світлу сорочку з коротким рукавом. Також на ньому була чорна куртка.Всіх, хто бачив чоловіка, просять повідомити за номерами: 0951273688 або 0988557640 (Марія).