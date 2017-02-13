вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Добивав кухонною дошкою: суд повідомив подробиці вбивства у Ковелі

Добивав кухонною дошкою: суд повідомив подробиці вбивства у Ковелі
У кінці березня цього року в Ковелі 21-річний житель Любомльського району вбив чоловіка на квартирі, яку останній знімав. Днями вбивці присудили вісім років тюрми.

Відповідний вирок виніс Ковелький міськрайонний суд.

Як повідомляли раніше у поліції, подія трапилася 26 березня, в помешканні, де тимчасово проживав 43-річний мешканець Любомльського району.

Поліцейські встановили, що напередодні між чоловіками під час застілля виник конфлікт, в ході якого молодший чоловік наніс старшому травми, від яких останній помер на місці злочину.

У вироку ж повідомляють, що вбивця наніс численні удари дерев’яною кухонною дошкою, руками та ногами у взутті в голову, тулуб та кінцівки своєї жертви.

У суді обвинувачений розповів, що вони з вбитим разом приїхали з Любомля до Ковеля, де останній тимчасово проживав, і сіли пиячити. Сварка ж між ними виникла через гроші, які один з них нібито позичив в іншого і не віддавав.

За словами чоловіка, який вчинив вбивство, його співрозмовник схопив ніж та став ним погрожувати. Тож він вибив з його рук ножа і декілька разів вдарив його в голову, а згодом наздогнав і ще декілька разів вдарив кухонною дощечкою. Згодом, на переконання вбивці, він пішов спати у сусідню кімнату, а вранці виявив тіло на кухні і сповістив про це в поліцію.

Окрім того, рідний брат вбитого у суді розповів, що останній раніше був судимий за вбивство та коли вживав спиртні напої вів себе агресивно.

Обвинувачений же у суді свою вину визнав повністю.

Зрештою, суд призначив вбивці вісім років за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Інвестор» пропонує квартири за акційними цінами. ФОТО*
Сьогодні, 11:54
У Кременчуці дерево причавило сім'ю на дитячому майданчику
Сьогодні, 11:53
Добивав кухонною дошкою: суд повідомив подробиці вбивства у Ковелі
Сьогодні, 11:42
У Києві колишній військовий вчинив самопідпал. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
Луцький двір постійно затоплює під час дощу
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років Волинянку, яка зарізала співмешканця, можуть «посадити» на 15 років
05 червень, 10:50
Випадкове вбивство: волинянин проведе в тюрмі 8 років за п’яну різанину Випадкове вбивство: волинянин проведе в тюрмі 8 років за п’яну різанину
13 лютий, 2017, 11:53
У Ковельському районі чаркування закінчилось вбивством У Ковельському районі чаркування закінчилось вбивством
14 листопад, 2016, 12:45
Волинянина, який зарізав дівчину за 300 гривень, довічно засудили Волинянина, який зарізав дівчину за 300 гривень, довічно засудили
12 травень, 2016, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» – парад супергероїв*
Сьогодні, 13:02
 0
На Волині горіло кафе
Сьогодні, 12:46
 0
У Луцьку п'яний водій на «мерсі» врізався у припарковане авто. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
На Волині затримали крадену в Німеччині новеньку Тoyota
Сьогодні, 12:19
 0
У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували
Сьогодні, 12:12
 0
Медіа
відео
1/8