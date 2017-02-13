Добивав кухонною дошкою: суд повідомив подробиці вбивства у Ковелі
Сьогодні, 11:42
У кінці березня цього року в Ковелі 21-річний житель Любомльського району вбив чоловіка на квартирі, яку останній знімав. Днями вбивці присудили вісім років тюрми.
Відповідний вирок виніс Ковелький міськрайонний суд.
Як повідомляли раніше у поліції, подія трапилася 26 березня, в помешканні, де тимчасово проживав 43-річний мешканець Любомльського району.
Поліцейські встановили, що напередодні між чоловіками під час застілля виник конфлікт, в ході якого молодший чоловік наніс старшому травми, від яких останній помер на місці злочину.
У вироку ж повідомляють, що вбивця наніс численні удари дерев’яною кухонною дошкою, руками та ногами у взутті в голову, тулуб та кінцівки своєї жертви.
У суді обвинувачений розповів, що вони з вбитим разом приїхали з Любомля до Ковеля, де останній тимчасово проживав, і сіли пиячити. Сварка ж між ними виникла через гроші, які один з них нібито позичив в іншого і не віддавав.
За словами чоловіка, який вчинив вбивство, його співрозмовник схопив ніж та став ним погрожувати. Тож він вибив з його рук ножа і декілька разів вдарив його в голову, а згодом наздогнав і ще декілька разів вдарив кухонною дощечкою. Згодом, на переконання вбивці, він пішов спати у сусідню кімнату, а вранці виявив тіло на кухні і сповістив про це в поліцію.
Окрім того, рідний брат вбитого у суді розповів, що останній раніше був судимий за вбивство та коли вживав спиртні напої вів себе агресивно.
Обвинувачений же у суді свою вину визнав повністю.
Зрештою, суд призначив вбивці вісім років за ґратами.
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Відповідний вирок виніс Ковелький міськрайонний суд.
Як повідомляли раніше у поліції, подія трапилася 26 березня, в помешканні, де тимчасово проживав 43-річний мешканець Любомльського району.
Поліцейські встановили, що напередодні між чоловіками під час застілля виник конфлікт, в ході якого молодший чоловік наніс старшому травми, від яких останній помер на місці злочину.
У вироку ж повідомляють, що вбивця наніс численні удари дерев’яною кухонною дошкою, руками та ногами у взутті в голову, тулуб та кінцівки своєї жертви.
У суді обвинувачений розповів, що вони з вбитим разом приїхали з Любомля до Ковеля, де останній тимчасово проживав, і сіли пиячити. Сварка ж між ними виникла через гроші, які один з них нібито позичив в іншого і не віддавав.
За словами чоловіка, який вчинив вбивство, його співрозмовник схопив ніж та став ним погрожувати. Тож він вибив з його рук ножа і декілька разів вдарив його в голову, а згодом наздогнав і ще декілька разів вдарив кухонною дощечкою. Згодом, на переконання вбивці, він пішов спати у сусідню кімнату, а вранці виявив тіло на кухні і сповістив про це в поліцію.
Окрім того, рідний брат вбитого у суді розповів, що останній раніше був судимий за вбивство та коли вживав спиртні напої вів себе агресивно.
Обвинувачений же у суді свою вину визнав повністю.
Зрештою, суд призначив вбивці вісім років за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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