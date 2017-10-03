Подружжя назбирало у лісі майже 100 кілограмів білих грибів





Ходять на «тихе полювання» і Микола Поляк з дружиною Марією. Додому зазвичай повертаються з повними кошиками. Грибів не продають — сушать на зиму, консервують, наїдаються досхочу, - пише газета



Кілька днів тому пан Микола з дружиною встановили рекорд — принесли з лісу майже 100 кілограмів білих грибів (торік їхній рекорд за день був 78 кг). Самі грибники були вражені, бо лише на одному місці на них чекав подарунок — 36 білих грибів. Притягнути додому з гір майже стокілограмовий вантаж самим було би не під силу, тож назустріч рекордсменам пішли родичі.



Того дня господарі закрили 61 літр білих грибів, чимало насушили, ще й наїлися. За словами пана Миколи, коли йдуть у гори по ягоди чи гриби, заготовляють їх лише для себе, а свого врожаю не продають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Сергії, що у Путильському районі, вирушають до лісу у гори цілими сім’ями, щоб назбирати білих грибів.Ходять на «тихе полювання» із дружиною. Додому зазвичай повертаються з повними кошиками. Грибів не продають — сушать на зиму, консервують, наїдаються досхочу, - пише газета Високий замок Кілька днів тому пан Микола з дружиною встановили рекорд — принесли з лісу майже 100 кілограмів білих грибів (торік їхній рекорд за день був 78 кг). Самі грибники були вражені, бо лише на одному місці на них чекав подарунок — 36 білих грибів. Притягнути додому з гір майже стокілограмовий вантаж самим було би не під силу, тож назустріч рекордсменам пішли родичі.Того дня господарі закрили 61 літр білих грибів, чимало насушили, ще й наїлися. За словами пана Миколи, коли йдуть у гори по ягоди чи гриби, заготовляють їх лише для себе, а свого врожаю не продають.

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