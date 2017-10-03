вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Подружжя назбирало у лісі майже 100 кілограмів білих грибів

Подружжя назбирало у лісі майже 100 кілограмів білих грибів
Жителі села Сергії, що у Путильському районі, вирушають до лісу у гори цілими сім’ями, щоб назбирати білих грибів.

Ходять на «тихе полювання» і Микола Поляк з дружиною Марією. Додому зазвичай повертаються з повними кошиками. Грибів не продають — сушать на зиму, консервують, наїдаються досхочу, - пише газета Високий замок.

Кілька днів тому пан Микола з дружиною встановили рекорд — принесли з лісу майже 100 кілограмів білих грибів (торік їхній рекорд за день був 78 кг). Самі грибники були вражені, бо лише на одному місці на них чекав подарунок — 36 білих грибів. Притягнути додому з гір майже стокілограмовий вантаж самим було би не під силу, тож назустріч рекордсменам пішли родичі.

Того дня господарі закрили 61 літр білих грибів, чимало насушили, ще й наїлися. За словами пана Миколи, коли йдуть у гори по ягоди чи гриби, заготовляють їх лише для себе, а свого врожаю не продають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, ліс, рекорд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фотограф показав, як сходить сонце над Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 10:07
У Луцьку «спалили» продавців, які вночі торгували алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Подружжя назбирало у лісі майже 100 кілограмів білих грибів
Сьогодні, 09:54
Дізнається про тата лише з фотографій: просять привітати донечку волинського Героя
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 27 липня
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
На Львівщині від переохолодження помер хлопець, який пішов по гриби На Львівщині від переохолодження помер хлопець, який пішов по гриби
03 жовтень, 2017, 17:13
Волинянин знайшов у лісі 10-ти кілограмового гриба. ФОТО Волинянин знайшов у лісі 10-ти кілограмового гриба. ФОТО
24 вересень, 2017, 10:25
На Волині знайшли гриб вагою майже кілограм. ФОТО На Волині знайшли гриб вагою майже кілограм. ФОТО
18 вересень, 2017, 07:29
Тихе полювання-2: волиняни хваляться врожаєм грибів у Facebook Тихе полювання-2: волиняни хваляться врожаєм грибів у Facebook
17 вересень, 2017, 08:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі українка народила дитину в туалеті і намагалась її вбити
Сьогодні, 11:42
 0
Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО
Сьогодні, 11:27
 0
Втікали від вогню через вікно: багатодітна сім’я з Волині лишилася без даху над головою
Сьогодні, 11:20
 0
У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
Сьогодні, 10:57
 0
Під Луцьком бус на смерть збив пішохода
Сьогодні, 10:44
 0
Медіа
відео
1/8