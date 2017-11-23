На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО

Лісівники Волині провели ХХІ змагання вальників лісу. Цьогоріч вони відбулися в Турійському районі.Вітали учасників змагань голова обласної організації Товариства лісівників Українита голова обласної організації Профспілки працівників лісового господарства, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Успіхів представникам підприємств побажав головний суддя змагань, начальник відділу використання лісових ресурсів ВОУЛМГДалі, аби здобути звання кращих із кращих, 22 учасникам змагань потрібно було показати свої професійні навички в нелегких завданнях, які, власне, й стали основними номінаціями конкурсу: звалювання дерева, обрізання гілок, підготовка бензопили до роботи, точне розкряжування дерева та розкряжування комбінованим різом.Судді оцінювали точність виконання усіх етапів конкурсних завдань та швидкість їх проходження. Одночасно головна увага під час змагань зверталася на неухильне дотримання правил охорони праці.Перше місце виборов представник державного підприємства «Городоцьке лісове господарство», котрий неодноразово перемагав в обласних етапах та представляє Волинь на Всеукраїнському рівні.Другу сходинку посівз Турійського лісгоспу. Третю –(ДП «Ковельське ЛГ»). Переможцям були вручені грамоти управління, грошові премії – за перше місце – 15 тис. грн, друге – 12 тис. грн та 9 – за третє місце), а також цінні призи від постійних спонсорів – фірм «Stihl» та «Husqvarna».