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На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО

На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
Лісівники Волині провели ХХІ змагання вальників лісу. Цьогоріч вони відбулися в Турійському районі.

Вітали учасників змагань голова обласної організації Товариства лісівників України Борис Бабеляс та голова обласної організації Профспілки працівників лісового господарства Павло Матіюк, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Успіхів представникам підприємств побажав головний суддя змагань, начальник відділу використання лісових ресурсів ВОУЛМГ Григорій Новосад.

Далі, аби здобути звання кращих із кращих, 22 учасникам змагань потрібно було показати свої професійні навички в нелегких завданнях, які, власне, й стали основними номінаціями конкурсу: звалювання дерева, обрізання гілок, підготовка бензопили до роботи, точне розкряжування дерева та розкряжування комбінованим різом.

Судді оцінювали точність виконання усіх етапів конкурсних завдань та швидкість їх проходження. Одночасно головна увага під час змагань зверталася на неухильне дотримання правил охорони праці.

Перше місце виборов представник державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» Віталій Крисик, котрий неодноразово перемагав в обласних етапах та представляє Волинь на Всеукраїнському рівні.

Другу сходинку посів Андрій Богданюк з Турійського лісгоспу. Третю – Василь Дудка (ДП «Ковельське ЛГ»). Переможцям були вручені грамоти управління, грошові премії – за перше місце – 15 тис. грн, друге – 12 тис. грн та 9 – за третє місце), а також цінні призи від постійних спонсорів – фірм «Stihl» та «Husqvarna».

На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО

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Теги: лісівники, конкурс
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