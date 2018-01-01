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Банду, яка обкрадала луцькі «айбокси», відправили за ґрати

Банду, яка обкрадала луцькі «айбокси», відправили за ґрати
Чотирьох чоловіків, які влітку 2016 року здійснили декілька крадіжок із терміналів фірми «Айбокс» у Луцьку, Рівному та Ковелі, вирішили відправити у тюрму.

Відповідний вирок виніс днями Ковельський міськрайонний суд.
Із вироку відомо, що усі четверо чоловіків – раніше судимі. Один із них – уродженець Києва, ще один – Херсонської області, третій – Житомирської, а четвертий – Криму.

Свою злочинну «мандрівку» два роки тому вони розпочали з Рівного, де обікрали «айбокси» у двох торгових центрах. Того ж дня, 20 липня, крадії «обчистили» термінали фірми «Айбокс» у чотирьох магазинах Луцька. А вже наступного дня вони обікрали ще й «айбокс» у Ковелі.

Загальна сума, яку крадіям вдалося витягнути з терміналів, – майже 66 тисяч гривень. Гроші ж знаходилися у спеціальних касетах, які крадії теж поцупили. Вартість однієї – 6 тисяч гривень. Тож загальна сума матеріальної шкоди становить майже 126 тисяч гривень.

Зрештою, суд визнав призначити кожному зі злочинців-рецидивістів по 4 з половиною роки тюрми. Щоправда, одному із них частково приєднали невідбуте покарання за попереднім вироком, тож йому «світить» 5 з половиною років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, айбокси, Луцьк
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