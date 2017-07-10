«Украина должна умереть»: що писав в мережі лучанин-«сепаратист»
Сьогодні, 20:31
Лучанин, якого за антиконституційні публікації в соціальній мережі «Вонтакте» засудили до 6 років позбавлення волі, у своїх дописах просив президента Росії Володимира Путіна "ввести війська" в Україну та закликав знищувати «бандерівську хунту».
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, опублікованому днями на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Нагадаємо, суддя Василь Ковальчук проголосив вирок у кримінальному провадженні та засудив до шести років позбавлення волі лучанина, який впродовж 2014 року розміщував антиконституційній публікації у соціальній мережі «Вконтакте», які містили «проросійський» напрями. Наразі ж вирок опублікували, тож стали відомі деталі справи.
Зокрема, 23 квітня 2014 року на сторінці у соцмережі «ВКонтакте» лучанин написав, що всіх, хто присягнув «бандерівській хунті» будуть ліквідовані, а «Правий сектор» і нацгвардійців чекає розстріл на місці.
Окрім того, чоловік закликав взяти участь у навчально-тренувальних зборах, які влаштовує так званий Штаб Автомайдану. Там, мовляв, готують людей, які готові реально боротися з «київською хунтою».
Проросійських дописів на сторінці лучанина, якого засудили до 6 років тюрми, було безліч. Тож подаємо ще деякі найбільш гучні заклики.
***
«Народно-освободительная армия Юго-Востока готова к полномасштабному выступлению против бандеровской хунты. Готовы и повстанческие отряды в других областях Украины, а также в самом Киеве. Янукович со дня на день прибудет в Украину, и его поддержит практически вся армия. Поддержит большинство в МВД и даже в СБУ».
***
«Обращение НОА: "Мы дойдём до Галиции!" Все, кто попытаются укрывать бандеровцев, будут серьёзно наказаны. Освобождением Киева не ограничатся - НОА дойдёт до Галиции. Никто укронацистскую заразу оставлять в живых не будет. Запад уже дал добро на массовую зачистку бандеровских активистов. Украина будет освобождена полностью! Вопрос с федерализацией решён. Украинская Федерация будет состоять из 8-ми территорий, войдёт в Таможенный и Евразийский союзы, войдёт в военный союз с Россией и ОДКБ. Это Российская армия будет стоять у границ Польши, а не наоборот»
***
«Мы разжигали и будем разжигать. Потому, что верим в то, что мы правы: СМЕРТЬ УКРАИНЕ! Потому, что "украина" должна умереть. Потому, что мы никого не забудем. Потому, что мы ничего не простим» та «украина должна разлететься на куски! Либо же она превратится в очаг постоянной войны... у бандерлогов нет шансов на мир».
***
«Дикий Запад» должен быть отцеплен от прочей Украины и превращен в край нищебродов (тамошние области - дотационные, как и Чечня). Ампутируйте гангренозную часть бывшей УССР - здоровее будете».
***
«Внимание! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ Ребята Крым отстояли, нельзя останавливаться! Мы открываем референдум который будет адресован президенту РФ! Проголосуйте и передайте другу! МЫ НАЧИНАЕМ ПРОГОЛОСОВАТЬ vk.cc/2nVQCb ЕСЛИ НЕ МЫ ТО НИКТО НАМ НЕ ПОМОЖЕТ! Уважаемый Владимир Владимирович Путин! Восточная Украина больше не может находится в одной стране с Западом!»
***
«Это будет не мирная оккупация вежливой русской армии. Это будет вам жестокая украинская разборка, беспощадная и немилосердная. Запад сдал хунту. США поняли, что сильно облажались с этими неадекватами, и в обмен на своих пленных агентов ЦРУ (около полусотни!) отдаёт на растерзание всех своих холуёв».
***
«ПУТИН, ВВЕДИ ВОЙСКА! СПАСИ ДОНБАСС! СПАСИ РУССКИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ! СПАСИ НАШЕ И СВОЕ БУДУЩЕЕ! СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА!»
Зауважимо, що, будучи обізнаним про розпочате кримінальне провадження, лучанин переховується від органів слідства та суду. Тож початком строку відбування покарання вважатимуть перший день його затримання.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, опублікованому днями на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Нагадаємо, суддя Василь Ковальчук проголосив вирок у кримінальному провадженні та засудив до шести років позбавлення волі лучанина, який впродовж 2014 року розміщував антиконституційній публікації у соціальній мережі «Вконтакте», які містили «проросійський» напрями. Наразі ж вирок опублікували, тож стали відомі деталі справи.
Зокрема, 23 квітня 2014 року на сторінці у соцмережі «ВКонтакте» лучанин написав, що всіх, хто присягнув «бандерівській хунті» будуть ліквідовані, а «Правий сектор» і нацгвардійців чекає розстріл на місці.
Окрім того, чоловік закликав взяти участь у навчально-тренувальних зборах, які влаштовує так званий Штаб Автомайдану. Там, мовляв, готують людей, які готові реально боротися з «київською хунтою».
Проросійських дописів на сторінці лучанина, якого засудили до 6 років тюрми, було безліч. Тож подаємо ще деякі найбільш гучні заклики.
***
«Народно-освободительная армия Юго-Востока готова к полномасштабному выступлению против бандеровской хунты. Готовы и повстанческие отряды в других областях Украины, а также в самом Киеве. Янукович со дня на день прибудет в Украину, и его поддержит практически вся армия. Поддержит большинство в МВД и даже в СБУ».
***
«Обращение НОА: "Мы дойдём до Галиции!" Все, кто попытаются укрывать бандеровцев, будут серьёзно наказаны. Освобождением Киева не ограничатся - НОА дойдёт до Галиции. Никто укронацистскую заразу оставлять в живых не будет. Запад уже дал добро на массовую зачистку бандеровских активистов. Украина будет освобождена полностью! Вопрос с федерализацией решён. Украинская Федерация будет состоять из 8-ми территорий, войдёт в Таможенный и Евразийский союзы, войдёт в военный союз с Россией и ОДКБ. Это Российская армия будет стоять у границ Польши, а не наоборот»
***
«Мы разжигали и будем разжигать. Потому, что верим в то, что мы правы: СМЕРТЬ УКРАИНЕ! Потому, что "украина" должна умереть. Потому, что мы никого не забудем. Потому, что мы ничего не простим» та «украина должна разлететься на куски! Либо же она превратится в очаг постоянной войны... у бандерлогов нет шансов на мир».
***
«Дикий Запад» должен быть отцеплен от прочей Украины и превращен в край нищебродов (тамошние области - дотационные, как и Чечня). Ампутируйте гангренозную часть бывшей УССР - здоровее будете».
***
«Внимание! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ Ребята Крым отстояли, нельзя останавливаться! Мы открываем референдум который будет адресован президенту РФ! Проголосуйте и передайте другу! МЫ НАЧИНАЕМ ПРОГОЛОСОВАТЬ vk.cc/2nVQCb ЕСЛИ НЕ МЫ ТО НИКТО НАМ НЕ ПОМОЖЕТ! Уважаемый Владимир Владимирович Путин! Восточная Украина больше не может находится в одной стране с Западом!»
***
«Это будет не мирная оккупация вежливой русской армии. Это будет вам жестокая украинская разборка, беспощадная и немилосердная. Запад сдал хунту. США поняли, что сильно облажались с этими неадекватами, и в обмен на своих пленных агентов ЦРУ (около полусотни!) отдаёт на растерзание всех своих холуёв».
***
«ПУТИН, ВВЕДИ ВОЙСКА! СПАСИ ДОНБАСС! СПАСИ РУССКИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ! СПАСИ НАШЕ И СВОЕ БУДУЩЕЕ! СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА!»
Зауважимо, що, будучи обізнаним про розпочате кримінальне провадження, лучанин переховується від органів слідства та суду. Тож початком строку відбування покарання вважатимуть перший день його затримання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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