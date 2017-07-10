«Украина должна умереть»: що писав в мережі лучанин-«сепаратист»

Лучанин, якого за антиконституційні публікації в соціальній мережі «Вонтакте», у своїх дописах просив президента Росії Володимира Путіна "ввести війська" в Україну та закликав знищувати «бандерівську хунту».Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, опублікованому днями на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.Нагадаємо, суддяпроголосив вирок у кримінальному провадженні та засудив до шести років позбавлення волі лучанина, який впродовж 2014 року розміщував антиконституційній публікації у соціальній мережі «Вконтакте», які містили «проросійський» напрями. Наразі ж вирок опублікували, тож стали відомі деталі справи.Зокрема, 23 квітня 2014 року на сторінці у соцмережі «ВКонтакте» лучанин написав, що всіх, хто присягнув «бандерівській хунті» будуть ліквідовані, а «Правий сектор» і нацгвардійців чекає розстріл на місці.Окрім того, чоловік закликав взяти участь у навчально-тренувальних зборах, які влаштовує так званий Штаб Автомайдану. Там, мовляв, готують людей, які готові реально боротися з «київською хунтою».Проросійських дописів на сторінці лучанина, якого засудили до 6 років тюрми, було безліч. Тож подаємо ще деякі найбільш гучні заклики.«Народно-освободительная армия Юго-Востока готова к полномасштабному выступлению против бандеровской хунты. Готовы и повстанческие отряды в других областях Украины, а также в самом Киеве. Янукович со дня на день прибудет в Украину, и его поддержит практически вся армия. Поддержит большинство в МВД и даже в СБУ».«Обращение НОА: "Мы дойдём до Галиции!" Все, кто попытаются укрывать бандеровцев, будут серьёзно наказаны. Освобождением Киева не ограничатся - НОА дойдёт до Галиции. Никто укронацистскую заразу оставлять в живых не будет. Запад уже дал добро на массовую зачистку бандеровских активистов. Украина будет освобождена полностью! Вопрос с федерализацией решён. Украинская Федерация будет состоять из 8-ми территорий, войдёт в Таможенный и Евразийский союзы, войдёт в военный союз с Россией и ОДКБ. Это Российская армия будет стоять у границ Польши, а не наоборот»«Мы разжигали и будем разжигать. Потому, что верим в то, что мы правы: СМЕРТЬ УКРАИНЕ! Потому, что "украина" должна умереть. Потому, что мы никого не забудем. Потому, что мы ничего не простим» та «украина должна разлететься на куски! Либо же она превратится в очаг постоянной войны... у бандерлогов нет шансов на мир».«Дикий Запад» должен быть отцеплен от прочей Украины и превращен в край нищебродов (тамошние области - дотационные, как и Чечня). Ампутируйте гангренозную часть бывшей УССР - здоровее будете».«Внимание! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ Ребята Крым отстояли, нельзя останавливаться! Мы открываем референдум который будет адресован президенту РФ! Проголосуйте и передайте другу! МЫ НАЧИНАЕМ ПРОГОЛОСОВАТЬ vk.cc/2nVQCb ЕСЛИ НЕ МЫ ТО НИКТО НАМ НЕ ПОМОЖЕТ! Уважаемый Владимир Владимирович Путин! Восточная Украина больше не может находится в одной стране с Западом!»«Это будет не мирная оккупация вежливой русской армии. Это будет вам жестокая украинская разборка, беспощадная и немилосердная. Запад сдал хунту. США поняли, что сильно облажались с этими неадекватами, и в обмен на своих пленных агентов ЦРУ (около полусотни!) отдаёт на растерзание всех своих холуёв».«ПУТИН, ВВЕДИ ВОЙСКА! СПАСИ ДОНБАСС! СПАСИ РУССКИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ! СПАСИ НАШЕ И СВОЕ БУДУЩЕЕ! СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА!»Зауважимо, що, будучи обізнаним про розпочате кримінальне провадження, лучанин переховується від органів слідства та суду. Тож початком строку відбування покарання вважатимуть перший день його затримання.