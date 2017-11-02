Уродженка Волині виборола дві медалі на чемпіонаті світу з сумо
Сьогодні, 11:50
Волинянка, а нині представниця Київської області, заслужений майстер спорту України Іванна Березовська стала призеркою на чемпіонаті світу з сумо.
Про це йдеться на сайті ВолиньSport.
Всесвітня першість із сумо відбувалася в Тайвані.
Іванна Березовська, котра є уродженкою села Мирків Горохівського району, посіла друге місце у ваговій категорії +80 кг, а у командному виступі стала бронзовою призеркою на чемпіонаті.
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Про це йдеться на сайті ВолиньSport.
Всесвітня першість із сумо відбувалася в Тайвані.
Іванна Березовська, котра є уродженкою села Мирків Горохівського району, посіла друге місце у ваговій категорії +80 кг, а у командному виступі стала бронзовою призеркою на чемпіонаті.
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Уродженка Волині виборола дві медалі на чемпіонаті світу з сумо
Сьогодні, 11:50