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Уродженка Волині виборола дві медалі на чемпіонаті світу з сумо

Уродженка Волині виборола дві медалі на чемпіонаті світу з сумо
Волинянка, а нині представниця Київської області, заслужений майстер спорту України Іванна Березовська стала призеркою на чемпіонаті світу з сумо.

Про це йдеться на сайті ВолиньSport.

Всесвітня першість із сумо відбувалася в Тайвані.

Іванна Березовська, котра є уродженкою села Мирків Горохівського району, посіла друге місце у ваговій категорії +80 кг, а у командному виступі стала бронзовою призеркою на чемпіонаті.



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Теги: спорт, сумо
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